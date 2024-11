O novo visual extravagante de Daniel Craig que deixou as redes de boca aberta: veja como ele está atualmente

O novo visual extravagante de Daniel Craig que deixou as redes de boca aberta: é assim que ele está atualmente

Daniel Craig se acostumou a usar longos cabelos loiros ultimamente, mas na noite de quarta-feira, a estrela de Knives Out estreou um novo estilo de cabelo prateado que deixou todos os seus seguidores sem palavras, de acordo com a Hellomagazine.

Daniel Craig reapareceu com novo visual no tapete vermelho de seu novo filme Queer

Na estreia de seu novo filme, Queer, em Los Angeles, o ator de James Bond, de 56 anos, surpreendeu todos os presentes ao usar um novo cabelo prateado penteado para trás e um elegante terno cinza, que complementou com uma camiseta branca por baixo.

O extravagante novo look de Daniel Craig que deixou as redes com a boca aberta: veja como ele está atualmente (JC Olivera/WireImage)

De acordo com o Daily Mail, o renomado ator usava um terno listrado cinza feito sob medida da Loewe, avaliado em aproximadamente US$ 4.500, desenhado por Taylor McNeill. Da mesma forma, o preço dos tênis Loewe ‘Flow Runner’ era de US$ 790.

Dando um toque polêmico ao seu novo visual no tapete vermelho, Daniel Craig usou um óculos com lentes laranja que se destacou com seu traje cinza.

O ator de James Bond usou um terno feito sob medida no valor de milhares de dólares

Esta não é a primeira vez que o cabelo de Daniel Craig vira tendência. Nos últimos meses, o ator britânico exibiu pela primeira vez seu novo cabelo comprido em julho passado. Acredita-se que seu novo visual tenha sido parte de seu papel na franquia Knives Out, onde interpreta o colorido detetive Benoit Blanc.

O extravagante novo look de Daniel Craig (Frazer Harrison/Getty Images)

Não foi apenas o cabelo que causou alvoroço entre os fãs, já que este ano a estrela de Hollywood parece ter renovado seu senso de estilo. Deixando para trás sua imagem elegante e composta de James Bond, a estrela de Skyfall optou por um guarda-roupa mais ousado.

Em Queer, uma adaptação A24 do romance de William S. Burroughs de 1985, Craig interpreta um personagem inspirado em Burroughs que retrata a história de amor entre dois expatriados americanos na Cidade do México dos anos 1950.