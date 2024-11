“Não é à toa que você estava em festas com o Diddy”: o detalhe de Maluma que foi duramente criticado

Maluma foi alvo de críticas após fazer parte da nova música de Karol G, ‘+57′, lançada na última quinta-feira, 7 de novembro, que conta com a participação de outros artistas do gênero como Feid, Karol G, J. Balvin, Blessd, Ryan Castro e Ovy On. The Drums, mas sua letra indignou as redes sociais.

Embora muitos fãs esperassem uma música que glorificasse a cultura colombiana por ter o código telefônico colombiano como nome, muitos expressaram seu descontentamento, afirmando que a música é uma apologia à cultura das drogas, à sexualização de menores, ao consumo de drogas, ao álcool , exploração sexual e violência de gênero.

“Uma mamãezinha dos ‘quatorze’ / Ela entra na boate e você sente o ki / Mamãe, vou tirar essas fotos para você / Isso aí atrás é enorme, delicado, pega, deixa aguentar,” você pode ouvir ao fazer referência à sexualização de uma menina de 14 anos.

Críticas a Maluma por cantar com Karol G

Maluma recebeu comentários duros em sua conta do Instagram após postar uma imagem com sua companheira Susana Gómez, após vencer os 40 na Espanha, mas sua participação no ‘+57′ fez com que muitos se lembrassem de sua participação nas festas polêmicas do famoso P. Diddy.

Lembremos que o rapper está privado de liberdade após ser acusado de tráfico sexual, crime organizado e transporte para prática de prostituição. Maluma foi flagrado se divertindo com Diddy, situação que seus seguidores repudiaram.

É por isso que agora muitos lembraram ao intérprete de ‘Hawái’ que sua filha também terá 14 anos, por isso repudiam sua participação na referida canção.

“Ouvi +57 e em uma parte falam que uma menina de 14 anos parece uma mamacita.

Ryan Castro: 30 anos

Balvin: 39 anos

Maluma: 30 anos

Abençoado: 24 anos

Karol G: 33 anos

DFZM: 18 anos

Feid: 32 anos

Todos são maiores de idade e a maioria tem mais de 30 anos.

O que eles estão fazendo falando de meninas?”, “MALUMA, SUA FILHA VAI SER DESRESPEITADA OS QUATORZE?? O QUE VOCÊ DIZ?”, “Ele tem uma senhora como esposa, acabou de ter uma menina, tem uma irmã, um círculo de mulheres o rodeia e ele participa de uma música que ataca o gênero feminino e pior, os menores e eles acreditam que os colombianos têm orgulho deles, eles definitivamente só se preocupam com o bolso!, foram alguns comentários.