Meghan Markle e sua nova disputa com Kate Middleton que deixa Harry no meio

O príncipe Harry e Meghan Markle estão afastados da realeza britânica há quatro anos depois de terem decidido renunciar aos seus títulos e mudar-se para os Estados Unidos em 2020 devido aos alegados maus-tratos que a ex-atriz sofreu às mãos de alguns membros da coroa. Após a saída, o casal ficou encarregado de levar ao ar algumas brigas que tiveram com o príncipe William e Kate Middleton, situação que não agradou aos seguidores da família real.

Desde então, o ex-duque e a duquesa de Sussex não tiveram nenhum contato com a realeza, exceto no funeral da rainha Elizabeth em 2022 e após a viagem de Harry à Inglaterra para se encontrar com o rei Charles III, após ele anunciar seu diagnóstico de câncer.

E a saúde do rei e de Kate, que também sofre de câncer, deixou aberta a possibilidade de uma reconciliação com Harry e Meghan e seria a própria princesa de Gales quem tentaria mediar para unir novamente os filhos de Lady Di.

A briga de Meghan Markle com Kate Middleton

As brigas entre Harry e William poderiam ter um final feliz, situação que estaria causando grande medo em Meghan, já que seria Kate Middleton quem estaria mediando para que os irmãos se reconciliassem e voltassem a se unir como há alguns anos.

No entanto, isso não seria do agrado de Markle, pois ela teme que o marido finalmente volte para casa devido à pressão da cunhada e também pela saudade que mantém de sua casa.

A notícia surgiu em meio a rumores de uma suposta crise no casamento entre os ex-membros da realeza, razão pela qual a mídia internacional afirma que Markle se sente desconfiada das intenções do casal com o marido, dada a possibilidade de ter que escolher entre sua família ou ela.

“Meghan não está nada feliz. Ela está com medo de que seu marido seja arrastado de volta à sua antiga vida. É muito melhor para ela se ele ficar longe para que ela possa mantê-lo firmemente ao seu lado. A ideia de ele se tornar amigo e voltar à coroa o deixa em pânico”, afirmam do Closeronline.

Lembremos que William, herdeiro do trono, mencionou Harry pela primeira vez, após a briga deles, durante um documentário sobre moradores de rua, gesto que teria sido promovido por Middleton.

“A Princesa de Gales tem apoiado muito a oferta de reconciliação e encorajou-o mais recentemente nos seus esforços para resolver a discórdia”, revelou uma fonte ao Closer, acrescentando que para a futura rainha “a disputa já se arrasta há demasiado tempo”.

Os esforços de Kate teriam se tornado um pesadelo para sua cunhada, então ela estaria tentando “impedir que Harry aceitasse qualquer oferta de paz”.

“Ele teme que sua família tente colocá-los uns contra os outros. Ela está muito zangada e deixou bem claro, através do marido, que deseja que Kate pare de contatá-lo. “Seu maior medo é que chegue ao ponto em que Harry tenha que escolher entre ela e sua família”, relataram.