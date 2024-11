Os fãs nas redes advertem a atriz pela seu relacionamento com Tom Holland

Tom Holland e Zendaya são um dos casais mais estáveis e sólidos do show business que estão juntos há mais de 5 anos e trabalharam juntos em vários filmes.

As celebridades são muito reservadas sobre seu relacionamento e nunca compartilham fotos, mas sempre se apoiam em seus projetos e estão presentes uma para a outra.

“É uma bandeira vermelha”, os motivos pelos quais dizem que Zendaya merece um namorado melhor que Tom Holland

No entanto, recentemente os fãs de Zendaya ficaram preocupados com ela e demonstraram seu descontentamento com Tom Holland.

E afirmam que o famoso ator deu grandes “red flags”, ou seja, bandeiras vermelhas, ou alertas, para que não deva continuar um relacionamento com ele.

Recentemente, p casal de celebridades foi capturado juntos pelos paparazzi em diversos momentos em passeios ou eventos e afirmam que ela parece feliz e sorridente, mas ele sempre parece “sério” e “irritado”, alguns até afirmam que seu visual os assusta.

Além disso, há poucos dias o ator causou polêmica ao comparecerem juntos ao lançamento da Bero, sua linha de cervejas sem álcool, onde a atriz estava cercada de fãs que queriam fotos e autógrafos dela.

No entanto, Tom voltou para buscá-la e tirou-a daquele grupo de pessoas que cercou a atriz, e embora alguns o vejam como um ator heroico, e que apenas a defendeu, outros veem isso como um incidente violento e pelo qual ela deve ter cuidado.

E meses atrás, na estreia de ‘Duna 2′, onde a atriz compareceu acompanhada do namorado, ocorreu outro momento de tensão que disparou alarmes.

Zendaya quis parar para atender seus fãs na saída da estreia, e até olhou para trás, mas Tom não a deixou parar e parece que ele a puxou para entrar na caminhonete rapidamente com um olhar muito sério.

Devido a esses e mais comportamentos do ator, eles alertam Zendaya e garantem que o namorado é uma “bandeira vermelha”, e que ela deve tomar cuidado e até encerrar o relacionamento com ele.

É sabido que o ator tem lutado com sua saúde mental e, na verdade, é por isso que se distanciou das redes, por isso dizem que ele não é o melhor exemplo para um relacionamento, e temem que ele possa prejudicar a atriz, mas apesar dos avisos, ela parece muito feliz com ele e eles aparecem juntos e apaixonados.