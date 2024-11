“Tem sido o ano mais difícil da minha vida”: a confissão do príncipe William que abala a coroa britânica

Na monarquia britânica as doenças não param. Primeiro a luta de Kate Middleton contra o câncer, depois o diagnóstico de câncer de próstata do rei Charles III e, recentemente, a infecção no peito que a rainha Camilla contraiu em sua viagem oficial à Austrália e Samoa. Tudo isso sob o peso do príncipe William que teve que se dedicar não só às suas funções, mas também aos filhos e à esposa.

Mas desde os 15 anos, William teve de enfrentar momentos familiares difíceis, como a trágica morte da sua mãe, Diana de Gales, tragédia que marcou a vida do herdeiro do trono britânico. Também em 2020, a separação do irmão, o príncipe Harry e todas as consequências que isso gerou para a família real

Raramente o primogênito de Charles III se expressa sobre o que sente e sofre dentro de sua família e recentemente deu algumas declarações chocantes à mídia britânica que deixaram todos surpresos com a sinceridade de suas palavras.

2024 “tem sido terrível”

Foi depois de terminar a sua viagem oficial de quatro dias à África do Sul para entregar os Earthshot Awards que o herdeiro do trono falou sobre como tem sido 2024 para ele.

“Tem sido terrível. Provavelmente foi o ano mais difícil da minha vida. Portanto, tentar superar todo o resto e manter tudo no seu lugar tem sido muito complexo”, confessou o Príncipe de Gales.

Ele também falou sobre o quanto está orgulhoso de sua esposa e pai por continuarem fazendo as coisas como sempre fizeram, mesmo depois de receber o diagnóstico médico de câncer.

Apoio para sua esposa

Em 9 de setembro, Kate Middleton anunciou que suas quimioterapias contra o câncer haviam chegado ao fim, fazendo uma aparição pública poucos dias depois, no Remembrance Day, na Inglaterra, informou o portal Vanitatis.

Em janeiro deste ano, o Príncipe de Gales passou 13 noites no hospital para acompanhar Kate, depois de ter sido submetido a uma cirurgia abdominal.

William se manteve forte, não saiu do lado da esposa e também enfrentou o fato de que a rotina dos três filhos não foi afetada.

Em março, a princesa Kate Middleton quebrou o silêncio pondo fim a todos os boatos e revelou seu diagnóstico de câncer.

Quase ao mesmo tempo, o rei Charles foi submetido a uma cirurgia no hospital para tratar um aumento da próstata, onde foi descoberto que ele sofria de câncer.