Quanto Tyson e Jake Paul ganharam pela luta transmitida pela Netflix?

O confronto entre o ex-campeão Mike Tyson e o Youtuber Jake Paul realizado na madrugada deste sábado foi uma das lutas mais aguardadas do ano. Promovida e transmitida pela Netflix, a luta teve recorde de bilheteria e arrecadação.

ANÚNCIO

Todos os números da luta são astronômicos. A plataforma de streaming transmitiu o duelo para cerca de 280 milhões de assinantes em todo o mundo, o que representa uma audiência média estimada em 1 bilhão de espectadores. Somente no At&t Stadium, de Arlington, nos Estados Unidos, mais de 70 mil pessoas compareceram ao local para presenciar pessoalmente o que pode ser a última luta da lenda do boxe, Mike Tyson, pagando ingressos que variavam entre US$ 58 e US$ 1.500.

LEIA TAMBÉM:

Estima-se que o lucro total do evento foi de 56 milhões de euros (R$ 305 milhões). Jake Paul teria embolsado 20 milhões de euros (R$ 109 milhões) e Tyson, 18 milhões (equivalente a R$ 98 milhões), mas esse valor não é oficial e pode depender de patrocinadores e outros fatores.

A luta, de oito rounds, Jake venceu o ex-campeão trinta anos mais velho por pontos. Não houve nocautes ou golpes que chegaram a tontear dos dois lutadores. ‘Iron Mike’, que está á beira dos 60 anos, desferiu alguns bons golpes nos dois primeiros rounds, mas depois foi vencido pelo cansaço. Mesmo assim não deixou de mostrar aos fãs porque é considerado uma lenda do boxe até hoje.