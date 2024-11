Jake x Tyson: com 30 anos a mais que seu oponente, ‘Iron Mike’ apenas se esforça para não ser nocauteado

Ninguém esperava que a luta entre Jake Paul e Mike Tyson trouxesse de volta o boxeador que foi campeão mundial na década de 80, afinal Tyson tem 56 anos e Jake, 27, mas o que se viu no confronto da madrugada deste sábado, no AT&T Stadium, foi uma lenda do boxe se esforçando para não ser nocauteado por um garoto em rede nacional.

ANÚNCIO

Após o confronto de oito assaltos, segundo os jurados Jake Paul venceu Mike Tyson por decisão unânime, parciais de 80-72, 79-73, 79-73, diante de um público de 61 mil pessoas.

LEIA TAMBÉM:

Nos primeiros dois rounds, quem assistiu ao combate até viu lampejos do que foi ‘Iron Mike’, mas nos demais assaltos o que se viu foi o lutador tentando ganhar tempo e praticamente abandonando o ataque, já sem fôlego ou forças, natural para um confronto com alguém 30 anos mais jovem.

E a preocupação de Tyson não é para menos. Jake Paul atacava com ferocidade, procurando a todo momento o nocaute, com golpes duríssimos, que apesar de tudo não chegaram a colocar o ex-campeão mundial contra as cordas.

Para efeito de comparação, no auge da forma física e da carreira de Mike Tyson, nos anos 80, seu oponente neste confronto sequer tinha nascido.

Popó aceita enfrentar Pablo Marçal

Comentando a luta desta sexta-feira, o campeão Acelino Popó Freitas aproveitou o evento para anunciar que aceitará o desafio feito pelo ex-coach Pablo Marçal para um combate entre ambos e sugeriu que ele pode ser também mediado e transmitido pela Netflix.