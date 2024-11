Boxe dos famosos: Popó aceita desafio para enfrentar Pablo Marçal

Durante a transmissão da luta entre Jake Paul e Mike Tyson, na madrugada deste sábado, o campeão brasileiro Acelino Popó Freitas anunciou que aceitou o desafio do ex-coach e ex-candidato à Prefeitura de São Paulo Pablo Marçal para subirem no ringue e se enfrentarem em um desafio de boxe.

ANÚNCIO

Durante o anúncio, Popó chamou a Netflix para transmitir o evento, assim como fez com Mike Tyson. “Se a Netflix topar, a gente faz essa luta dentro da Netflix. Se quiser fazer minha luta com o Marçal a gente vai estar juntos”, disse.

LEIA TAMBÉM:

O campeão brasileiro também mandou um recado para seu próximo adversário. “Eu vou arrebentar ele e nocautear. Eu quero ver se você vai ser esse cara todo para aguentar essa porrada”, disse Popó.

A luta entre os dois vem sendo ensaiada há bastante tempo e em seu último confronto oficial contra Jorge ‘El Chino’ Miranda, Popó chamou o ex-coach para ‘pau’. “Se Marçal estiver aqui e se veio hoje, se for homem suficiente para assumir as suas palavras, sobe aqui no ringue e fala pra esse público e pro Brasil todo que está nos assistindo”, disse.

Na luta contra El Chino, Popó suou a camisa para vencer o argentina, por pontos. “O argentino é muito experimentado, mas não tenho nada pra provar pra ninguém”, disse o lutador na época.