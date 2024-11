Saiba quantos quilos Gordão da XJ tem que perder para ganhar mansão de R$ 1 milhão de reais

Sidney, conhecido como Gordão da XJ, segue em uma jornada intensa para perder peso e alcançar metas ambiciosas. Aos 19 anos, o influenciador precisa eliminar 60 quilos para conquistar uma mansão avaliada em R$ 1 milhão e também se qualificar para uma cirurgia bariátrica. Apesar de já ter perdido 30 quilos, ele ainda tem um longo caminho pela frente e agora corre contra o tempo para atingir os objetivos até dezembro.

ANÚNCIO

De acordo com o Extra, o desafio foi lançado por amigos próximos, que têm incentivado o jovem em cada etapa. Recentemente, ele sofreu um revés ao recuperar 2,3 quilos, mas continua determinado a seguir em frente. “Fiquei triste porque nosso corpo, às vezes, parece injusto. A gente se esforça, malha e come pouco, mas ainda assim não vê o resultado esperado. Mesmo assim, vou me dedicar ainda mais para vencer esse desafio”, afirmou.

LEIA TAMBÉM: Gordão da XJ: saiba quem é o amigo de Neymar e MC Ryan que ganhou um Porsche após emagrecer 30kg

A jornada de superação e apoio emocional

Sidney, que atualmente pesa 292,5 quilos, conta com uma equipe multidisciplinar de médicos, nutricionistas e preparadores físicos. A rotina inclui dieta restrita, exercícios diários e o uso de medicamentos manipulados. Além disso, o influenciador tem compartilhado todo o processo com seus 1,5 milhão de seguidores nas redes sociais, mostrando as dificuldades e os momentos de superação.

A relação com a namorada Nicolle Caroline, também influenciadora, tem sido uma fonte extra de motivação. Juntos há dois meses, ela acompanha e incentiva Sidney em sua luta por uma vida mais saudável. “O amor e o apoio dela têm sido fundamentais. Estou determinado a provar que sou capaz de vencer”, disse ele em um vídeo.

Recompensa que vai além da casa

Caso alcance o peso estipulado, o jovem ganhará uma casa com 132 m², três quartos, área gourmet e piscina. No entanto, a motivação de Sidney vai além da premiação. Ele sonha com qualidade de vida e saúde. “Quero poder viajar, trabalhar com mais energia e inspirar outras pessoas. De dez, nove desacreditam de mim. Quero mostrar que é possível mudar”, desabafou.

O influenciador também relembrou momentos difíceis de sua vida, como o bullying na escola e a perda da mãe aos 15 anos, que moldaram sua resiliência. Agora, ele espera transformar sua história em um exemplo de determinação e vitória.