Gordão da XJ: saiba quem é o amigo de Neymar e MC Ryan que ganhou um Porsche após emagrecer 30kg

O influenciador Gordão da XJ vem seguindo firme em sua buscar por uma melhor qualidade de vida. Com apoio dos amigos Neymar, MC Ryan e de seu empresário Chris Dias, Sidney, de 19 anos, está determinado a emagrecer para se submeter a uma cirurgia bariátrica. Conforme publicado pelo Extra, o rapaz foi desafiado a perder peso e, em troca, conquistar diversos bens como forma de incentivo para não desistir da jornada.

Segundo a publicação, Sidney lida com a obesidade desde criança. Aos 11 anos ele já pesava 100kg, aos 15 chegou aos 150kg e quatro anos depois praticamente dobrou o peso ao chegar nos 339kg. Deste peso, 30kg foram eliminados nos últimos dois meses desde que o influenciador passou a se tratar com uma equipe multidisciplinar.

Ao todo, ele precisa eliminar ao menos 60kg para ter chances de se submeter à cirurgia bariátrica, procedimento considerado efetivo no tratamento da obesidade. Além de uma dieta e da rotina de exercícios, o rapaz também faz uso de medicamentos e vem dividindo sua jornada com os seguidores.

“Tem dias que eu choro, vomito e passo mal. Mas vou conseguir. De dez pessoas, nove desacreditam de mim. Serei o maior exemplo que esse mundo já viu”, revela.

Um Porsche novinho

A ideia de trocar o peso eliminado por premiações de incentivo partiu do empresário de Sidney, Chris Dias. E não demorou muito para a primeira meta ser alcançada: em dois meses ele eliminou 30kg e conquistou um Porsche como recompensa.

Sidney ainda reflete sobre tudo o que passou em sua vida por conta do peso e afirma que mesmo não se sentindo mal com sua aparência acabou abandonando a escola por ser alvo de bullying e provocações.

“Eu nunca fui triste com meu corpo, sempre me amei do jeito que sou. Já chorei, sim, não vou mentir. Só que hoje preciso ter saúde e qualidade de vida. Estou ganhando um dinheirinho e quero emagrecer para fazer as coisas. Não posso fazer uma viagem internacional porque não entro no banheiro do avião”, desabafa.

Agora, a próxima meta do influenciador é eliminar mais 30kg em dois meses e, se conseguir, receberá uma casa com piscina e churrasqueira, além de uma maior chance de poder se submeter à operação.