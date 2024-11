Fernanda Montenegro quebra recorde de público em leitura e entra para o Guinness Book

A atriz Fernanda Montenegro, um dos maiores ícones do teatro brasileiro, conquistou um espaço no Guinness Book após uma apresentação histórica no Parque do Ibirapuera, em São Paulo. No dia 18 de agosto, ela reuniu mais de 10 mil pessoas para uma leitura pública do livro A Cerimônia do Adeus, de Simone de Beauvoir, marcando um recorde de maior público em um evento desse tipo.

Conforme noticiado pelo G1, o certificado foi entregue nesta quarta-feira (14), e a artista não escondeu a emoção ao receber a homenagem. Em seu discurso, Fernanda destacou o poder transformador da cultura e a importância do teatro na sociedade. “Milagres acontecem. A nossa cultura é o nosso país. A nossa cultura teatral é o homem através dos milênios”, declarou. Para ela, o evento foi mais do que um marco: foi uma celebração da capacidade humana de refletir, aprender e compartilhar ideias profundas.

Um evento marcante para a cultura brasileira

A leitura, realizada em parceria com um projeto cultural, destacou a importância de Simone de Beauvoir na filosofia e literatura mundial. A obra escolhida, que trata de temas como amor e despedidas, foi interpretada com maestria por Fernanda, que manteve o público engajado do início ao fim. “Falar para 15 mil pessoas, trazendo ideias nada fáceis de serem absorvidas, e ninguém ir embora, é algo extraordinário”, comentou a atriz.

Durante o evento, Fernanda enfatizou como o teatro e a leitura pública são formas de transcender os desafios do momento presente, promovendo uma conexão profunda entre os participantes. O evento também reforçou a relevância de espaços culturais abertos e acessíveis para a sociedade.

Ao agradecer pela conquista, Fernanda destacou que o momento foi único em sua vida. “Na minha vida, esse momento não vai se repetir. Por mais que eu agradeça, existe, sem dúvida nenhuma, a pontuação realizada de uma vocação”, afirmou. A atriz, que continua sendo uma referência no cenário artístico, celebrou o reconhecimento como uma forma de valorizar o impacto da cultura e da arte no Brasil.