Ary Mirelle, esposa do cantor João Gomes, rebate comentários sobre a aparência do filho de 9 meses: “Tudo tem limite!”

Na última quinta-feira, dia 14 de novembro, a influenciadora digital Ary Mirelle, esposa do cantor de forró João Gomes, usou seu perfil no Instagram para rebater aos comentários sobre a aparência do filho do casal, o pequeno Jorge, de apenas 9 meses.

Nos stories, Ary compartilhou uma captura de tela mostrando o que alguns internautas escreveram em uma publicação onde o bebê aparece ao seu lado em uma praia em Miami.

A influenciadora então afirmou que não irá mais tolerar falas maldosas sobre a aparência do filho. “Só um story para falar sobre isso mais uma vez. O que mais vejo em app vizinho, Instagram, direct, comentário de foto, é gente falando do meu filho. Tudo tem limite! Se quiser falar de mim, beleza, agora do meu filho ninguém fala, não”, começou.

Na sequência, Ary contou que tomará medidas sobre o assunto. “Vou começar a tomar as devidas providências. Vou olhar os comentários em uma foto que postei e me deparo com isso. E, o pior, vem de pessoas que me seguem. Essa é a pior forma de chamar atenção”, disse.

“O que mais tem é gente que responde falando de Jorge e depois vem com ‘ah, queria que você me notasse’, ‘ah, mas vocês famosos só respondem coisas ruins’”.

E acrescentou. “Eu respondo várias pessoas aqui no meu Instagram todo santo dia, mas não vou mais aceitar esse tipo de coisa com o meu filho que é só um bebê de 9 meses.