Ex-motorista de princesa Diana fala após 30 anos: ‘Levaria um tiro por ela’

Após três décadas de silêncio, Steve Davies, que trabalhou como motorista da princesa Diana, trouxe à tona detalhes emocionantes de seu tempo ao lado da realeza. Em uma entrevista exclusiva, ele compartilhou a lealdade e o carinho que nutria por Diana e relembrou o impacto que uma acusação falsa teve em sua vida profissional e pessoal. “Levaria um tiro por ela”, afirmou, reforçando o laço de confiança que existia entre eles até a demissão repentina em 1996.

ANÚNCIO

Segundo o site Daily Mail, Davies contou que, após trabalhar oito anos com a família real, sendo quatro dedicados à princesa, foi dispensado de forma abrupta. A decisão, segundo ele, foi motivada por uma mentira divulgada pelo jornalista Martin Bashir, da BBC, que teria convencido Diana de que Davies estava vazando informações pessoais dela. Esse golpe abalou profundamente o ex-motorista, que ficou sem entender o verdadeiro motivo do afastamento até muitos anos depois.

LEIA TAMBÉM: Kate Middleton retoma compromissos públicos após superar câncer

A verdade descoberta após 30 anos

Foi somente recentemente, ao assistir à série The Crown, que Davies se deparou com a verdade sobre sua demissão. Ele soube que Bashir manipulou informações para ganhar a confiança de Diana, convencendo-a de que pessoas próximas, como Davies, estariam traindo-a. Na época, essa mentira levou a princesa a perder a confiança em seu motorista, o que culminou na demissão inesperada e devastadora para ele.

Em resposta às revelações sobre as práticas de Bashir, a BBC reconheceu o erro e ofereceu uma indenização a Davies. No entanto, ele expressou frustração com o tempo que a emissora levou para esclarecer os fatos. “Sinto-me bravo e decepcionado por como encobriram Bashir desde o início”, declarou.

Apesar do trauma, Davies guarda memórias preciosas de seu tempo ao lado da princesa e de seus filhos, William e Harry. Ele relembra momentos divertidos e situações de cumplicidade que compartilharam, destacando o carinho que sente pela família. O ex-motorista comentou que seu trabalho com Diana era seu “emprego dos sonhos” e que foi difícil seguir em frente após a demissão injusta.