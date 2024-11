Por que a família real evita frutos do mar e outros alimentos em público?

O protocolo rígido da realeza britânica vai muito além da etiqueta no vestuário e no comportamento. As restrições alimentares são um detalhe curioso e pouco conhecido das normas reais, e envolvem evitar alguns pratos considerados arriscados para compromissos oficiais e eventos públicos. Em uma entrevista reveladora de 2015 para o The Telegraph, Darren McGrady, ex-chef do Palácio de Buckingham, compartilhou algumas dessas regras peculiares seguidas pela família real.

Durante o período em que trabalhou com a realeza, McGrady observou as escolhas específicas de pratos de membros como a rainha Elizabeth II, que, segundo ele, sempre preferiu refeições leves e comedidas. A rainha, por exemplo, mantinha uma dieta rigorosa e evitava amidos como batatas, arroz e massas, optando por pratos mais simples, como linguado grelhado acompanhado de legumes. A moderação era a marca registrada da monarca, que encarava as refeições como uma necessidade prática, em contraste com o príncipe Philip, conhecido por seu apetite mais vigoroso.

Alimentos proibidos e as razões por trás das escolhas

Entre os alimentos considerados impróprios para a família real, os frutos do mar ganham destaque. Eles são evitados devido ao alto risco de intoxicação alimentar, o que poderia comprometer a saúde dos membros em ocasiões formais ou viagens internacionais. Além disso, carnes malpassadas também são pouco recomendadas, pois representam risco semelhante. Essa precaução visa garantir que os compromissos oficiais não sejam interrompidos por incidentes alimentares.

Alho e cebola, ingredientes comuns na gastronomia mundial, também têm presença restrita nos pratos servidos à realeza. Segundo McGrady, a preferência por uma alimentação mais “neutra” visa evitar o hálito forte, especialmente durante eventos em que a proximidade com o público é constante. Isso reflete a preocupação com a etiqueta e o bem-estar dos convidados e anfitriões nas recepções reais.