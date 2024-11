Rainha Camilla Parker cancela agenda para tratar infecção pulmonar, anuncia Palácio

Nesta semana, o Palácio de Buckingham informou que a rainha consorte Camilla Parker Bowles, de 77 anos, precisou cancelar sua agenda oficial devido a uma infecção pulmonar. Casada com o rei Charles III, Camilla agora está em casa, em recuperação, seguindo as recomendações médicas para repousar e cuidar da saúde. Conforme noticiado pelo G1, a decisão, segundo o porta-voz do Palácio, foi tomada para garantir que ela possa se recuperar completamente antes de retomar seus compromissos com a família real.

O ano de 2024 tem sido particularmente difícil para a saúde dos membros da realeza britânica. Além de Camilla, o próprio rei Charles e a duquesa Kate Middleton, esposa do príncipe William, enfrentaram desafios de saúde recentemente. Charles foi diagnosticado com câncer de próstata, e desde então, tem adaptado sua agenda para se dedicar ao tratamento. Middleton, por sua vez, passou por uma cirurgia abdominal que revelou um quadro de câncer, mas, após tratamento, já retornou a seus compromissos públicos.

Esses acontecimentos destacam uma realidade pouco vista entre a realeza: o enfrentamento público de questões de saúde. A situação de Charles, em especial, é sensível, e apesar das dificuldades, ele e Camilla ainda conseguiram realizar viagens oficiais, incluindo uma visita à Austrália e Samoa, onde o rei foi recebido com honras tradicionais.

A família real continua cumprindo, dentro do possível, seus deveres. Camilla, sempre discreta, expressou através do Palácio um pedido de desculpas por eventuais transtornos causados pelo cancelamento de compromissos. A rainha consorte é uma figura respeitada e mantém apoio popular significativo. Para os britânicos, sua dedicação à monarquia e seu comprometimento com os valores tradicionais se mantêm evidentes, mesmo diante de desafios pessoais.

A rápida comunicação do Palácio sobre a condição de Camilla reflete o esforço da realeza em manter a transparência com o público, ao mesmo tempo em que protege a privacidade e o bem-estar dos membros da família.