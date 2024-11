“Ele te ofuscou e te superou”, Ricky Martin dança com o filho, mas é Valentino quem ganha os aplausos

O cantor compartilhou um vídeo dançando com seu filho

Ricky Martin é um dos cantores mais famosos e bem-sucedidos do momento, que construiu uma carreira sólida de mais de 30 anos.

ANÚNCIO

Mas ele também é um ótimo pai, pois para ele seus quatro filhos são o mais importante para ele e isso fica demonstrado em suas redes sociais.

Seus filhos mais velhos, Matteo e Valentino, já têm 16 anos e são muito espontâneos e claro, tão bonitos quanto ele.

De vez em quando, a cantora compartilha fotos que mostram o quanto cresceu, e Valentino mantém as redes sociais e geralmente compartilha vídeos de dança, surpreendendo os fãs da cantora.

“Isso te ofuscou”, Ricky Martin dança pela primeira vez com o filho Valentino e ganha aplausos

Recentemente, Ricky Martin compartilhou um vídeo em que aparece dançando com o filho Valentino e surpreendeu a todos.

“Há vários anos que quero fazer um vídeo destes com o meu filho e finalmente o jr. concordou. 🎉🕺🏻🫶😜😃”, disse a cantora no vídeo em que fazem uma coreografia juntas.

ANÚNCIO

Porém, apesar de descoordenados, foi Valentino quem roubou a atenção não só pela forma como dança bem, mas também pela atitude, e recebeu aplausos dos fãs do cantor, que alegaram que ele até o ofuscou.

“O aluno superou o professor 😍👏👏”, “ele te ofuscou e te deixou de fora, como seu filho é lindo e talentoso”, “o pai tem menos coordenação, adorei a atitude do Tino”, “Ricky mas você tinha que seguir o instruções”. passos dele 😂”, “seu filho recebeu toda a atenção aqui”, “você tem um filho lindo”, “Adoramos ver vocês fazendo coisas juntos!! Lindo! 😍”, “ainda precisava de um pouco mais de prática hahahaha”, “Puro talento do rei pai e filho príncipe, um privilégio vê-los dançar juntos 🙌”, e “criando lembranças lindas, mas gostei mais do seu filho haha”, foram algumas das reações nas redes.

Não é a primeira vez que seu filho surpreende dançando, ele já fez isso outras vezes com vídeos compartilhados de seu TikTok, e deixa claro que herdou não só a beleza do pai, mas também o talento.