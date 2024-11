Após começar a radioterapia, Vera Viel fala sobre efeitos colaterais: “Fadiga, cansaço e principalmente a pele”

Nesta quarta-feira, dia 13 de novembro, a ex-modelo Vera Viel, de 49 anos, usou seu perfil no Instagram para contar aos seguidores sobre os efeitos colaterais da radioterapia.

A esposa do apresentador Rodrigo Faro, 51, foi diagnosticada com sarcoma sinovial na perna esquerda, um tipo raro de câncer. Ela passou por uma cirurgia de 6 horas parar retirar o tumor maligno em outubro e passará por 33 sessões de radioterapia.

Nos stories, Vera falou sobre os efeitos colaterais do tratamento. “Bom dia, estou indo para o meu terceiro dia de radioterapia. A radioterapia não tem tantos efeitos colaterais quanto a quimioterapia, mas mesmo assim tem algumas coisas que acontecem que eu já comecei a sentir ontem, que é fadiga, cansaço e principalmente a pele”, disse.

“Tem que cuidar muito da pele, passar muito hidratante, porque a pele começa a ficar mais seca e ficar mais vermelhinha ali no local. A minha ainda não está, mas sei que vai começar a ficar”, continuou.

“Então, precisa cuidar muito, porque é como se você tivesse tomado sol sem protetor solar bem na região onde é feita a radiação. Então, é isso. Eu estou aqui pronta para a próxima”, finalizou Vera.

Mais tarde, também nos stories do Instagram, Vera Viel relembrou a morte do pai e a cura da mãe. “Hoje a caminho da radioterapia eu estou aqui pensando que eu perdi meu pai para um câncer de intestino e minha mãe, um ano depois da morte dele, há 16 anos atrás, foi curada de um câncer no reto”, escreveu.

“Hoje estou em tratamento por causa de um sarcoma... Só Deus para nos dar força e coragem. Se você está passando por algo parecido, tenha fé e creia na sua cura!”, concluiu.