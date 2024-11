Uma última viagem a Hawkins: 5ª temporada de ‘Stranger Things’ confirmada

Para comemorar o ‘Dia de Stranger Things’, no dia 6 de novembro, a Netflix confirmou oficialmente que a espera pela quinta e última temporada desta série terminará no próximo ano. Embora ainda não tenha sido anunciada uma data específica de estreia, a plataforma de streaming deu algumas prévias como fotos do set de gravação, além dos títulos dos oito episódios da nova temporada.

Títulos com pistas do que poderá ser esta temporada

Os episódios serão intitulados ‘The Crawl’, ‘The Vanishing of…' (intencionalmente deixado incompleto), ‘The Turnbow Trap’, ‘Sorcerer’, ‘Shock Jock’, ‘Escape from Camazotz’, ‘The Bridge’ e ‘O lado direito para cima’. Esses títulos enigmáticos têm gerado especulações entre os fãs, ávidos por descobrir os segredos escondidos na próxima temporada.

Desde o final da quarta temporada em 2022, a Netflix manteve muitas das informações sobre a temporada final em segredo. No entanto, foi confirmado que a lendária atriz Linda Hamilton, conhecida por seu papel como Sarah Connor em Terminator, se juntou ao elenco e que a produção da temporada começou no início deste ano. Enquanto a plataforma se prepara para se despedir de uma de suas séries mais populares, é importante destacar que também trabalha na expansão do universo Stranger Things com uma série animada e uma peça prequel.

A Netflix encontra-se neste momento num período de transição muito particular, pois além de ‘Stranger Things’, outras das suas séries mais emblemáticas estão a chegar ao fim. Destaque para um ‘Squid Game’ próximo de lançamento, assim como ‘The Witcher’, duas sagas que serão concluídas nos próximos anos.