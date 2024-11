‘O Dublê’: Filme de ação e comédia com Ryan Gosling e Emily Blunt já chegou no Prime Video; conheça a história

Ficar em casa no sábado à noite pode ser um programa tedioso, não é mesmo? No entanto, o cenário muda completamente quando você encontra o filme ideal para ver debaixo das cobertas.

Por isso, aqui temos uma dica que promete prender seus olhos na TV do começo ao fim e o melhor: também vai te arrancar boas risadas. Estamos falando do filme de ação e comédia americano ‘O Dublê’ [no inglês, ‘The Fall Guy’].

Adicionado recentemente ao catálogo do Prime Video, o longa-metragem, que é uma adaptação da série de mesmo nome dos anos 1980 criada por Glen A. Larson, foi escrito por Drew Pearce e conta com direção de David Leitch.

De acordo com a premissa, a trama gira em torno de um dublê de luta chamado Colt Seavers que deixa o ramo por um ano para se concentrar em sua saúde física e mental.

No entanto, ele é convocado para retornar ao serviço quando a estrela de um filme de megaorçamento de estúdio – que está sendo dirigido por sua ex, Jody Moreno – desaparece.

Assista ao trailer oficial:

O filme é estrelado pelos astros Ryan Gosling, famoso por sucessos como ‘La La Land: Cantando Estações’, ‘Barbie’ e ‘Diário de uma Paixão’, e Emily Blunt, que integrou o elenco de produções como ‘O Diabo Veste Prada’, ‘Um Lugar Silencioso’, ‘No Limite do Amanhã’ e ‘Oppenheimer’.

Além da dupla, outros nomes também presentes no elenco são: Hannah Waddingham, Teresa Palmer, Winston Duke, Stephanie Hsu, Lee Majors, Aaron Taylor-Johnson, Zara Michales, David Collins, e muito mais.

‘O Dublê’ possui 2 horas e 09 minutos de duração, classificação indicativa para maiores de 14 anos e, atualmente, ocupa o topo da lista dos filmes mais assistidos do Prime Video.