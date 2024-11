“Isso é de partir o coração”: vídeo emocionante dos filhos de Diddy comemorando seu aniversário na prisão vazou

Em 16 de setembro, Sean ‘Diddy’ Combs foi preso após o início das investigações sobre o rapper em 2023, decorrentes das acusações de abuso sexual e tráfico de sua ex-companheira Cassie Ventura, das quais cerca de 120 pessoas já foram vítimas.

As investigações realizadas pela polícia encontraram uma série de objetos que podem acabar revelando alguns dos acontecimentos atrozes que poderiam ter ocorrido no interior da mansão do cantor, que teria ocorrido durante suas ‘Festas Brancas’ uma série de atos sexuais. atos em que estiveram envolvidos menores.

Além disso, a polícia encontrou quase 800 brinquedos sexuais, além de camas cujo comprimento chegava a pouco mais de 15 metros. Isso não é tudo, pois havia 1.000 frascos de óleo de bebê que acabaram escandalizando pelo seu suposto conteúdo. Especula-se que ele poderia ter utilizado ‘GHB’ ou ecstasy líquido, conhecido como droga de estupro.

Até o momento, continuam a ser acrescentadas mais vítimas, das quais se diz que o cantor poderá enfrentar uma pena de prisão perpétua, no entanto, só no dia 5 de maio começará a audiência do rapper em Nova Iorque.

Sean Diddy Combs junto a sus hijos Instagram: @daddy (Instagram: @daddy)

O vídeo comovente dos filhos de Sean ‘Diddy’ Combs comemorando o aniversário do rapper à distância

No dia 4 de novembro, Sean ‘Diddy’ Combs completou 55 anos, porém, após a série de acusações, esta foi sua primeira comemoração desde a prisão, por isso vazou um vídeo comovente naquele onde se vê seus filhos cantando para o rapper.

Nas redes sociais, viralizou um vídeo em que os filhos do rapper são vistos reunidos para cantar o tradicional ‘Parabéns’ por telefone, onde a mais nova de suas filhas é vista se aproximando de seu telefone que entoa os parabéns, enquanto todos pedem um bolo vermelho com decoração de glacê branco e uma cobertura que diz “Feliz Aniversário”.

Os seus filhos mais velhos, Justin Dior, Christian ‘King’, Chance, D’Lila e Jessie Combs, também recorreram às redes sociais para expressar o seu apoio ao pai, revelando que este último mês “devastou” a sua família, acrescentando que irão estar a cada passo expressando seu apoio a Diddy.

A reação de Diddy à festa de aniversário que seus filhos prepararam para ele

Depois que os filhos de Diddy terminaram de cantar a famosa música de aniversário para o pai, o rapper expressou sua empolgação com o encontro com os filhos, comentando: “Eu amo muito todos vocês. Mal posso esperar para vê-los. Só quero dizer que estou orgulhoso de todos vocês, principalmente das meninas” e completou: “Obrigado a todos por serem fortes e obrigado a todos por estarem ao meu lado, me apoiando. Eu amo todos vocês. Tenho a melhor família do mundo. Meu aniversário. Estou feliz. Obrigado a todos por me ligarem. Eu os amo”.

Ao que os filhos de Diddy responderam: “Nós também te amamos e esperamos vê-lo dentro de alguns dias”, e apesar do vídeo durar apenas alguns segundos, o público não deixou de destacar que se tratava de um dos clipes mais comovente após a prisão do rapper.