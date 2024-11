Internautas descobrem esta série chocante na Netflix que “previu” o desastre natural em Valência meses atrás

Estamos acostumados a ver como a ficção se inspira na vida real, mas de vez em quando algo perturbador acontece: uma série ou filme parece antecipar acontecimentos reais com uma precisão surpreendente. Foi o que aconteceu recentemente com ‘Respira’, a série espanhola da Netflix que, segundo muitos usuários, parecia ter previsto a tragédia do fenômeno meteorológico DANA (depressão isolada em níveis altos) em Valência.

Nesta série chocante, que estreou em agosto deste ano, a trama gira em torno de um hospital na Comunidade Valenciana, onde a equipe médica enfrenta a devastação de um fenômeno climático extremo. Após a devastação de uma verdadeira DANA na mesma região, o público recorreu às redes sociais para partilhar o seu espanto perante esta aparente “premonição” da tragédia.

Sobre o que é a série?

‘Respira’, dirigido por Carlos Montero (criador de ‘Elite’ e ‘A Desordem que ficou’), nos apresenta o dia a dia dos médicos e enfermeiros de um hospital fictício de Valência, o “Joaquín Sorolla”. O foco principal da série é a tensão da vida hospitalar, intercalada com romance e conflitos, mas em um dos episódios, a história toma um rumo sombrio quando a equipe médica enfrenta uma catástrofe natural: uma série de tempestades devastadoras que geram enormes enchentes e bloqueiam estradas de acesso, enquanto os hospitais ficam lotados de pacientes gravemente feridos ou presos na catástrofe.

Este episódio ganhou destaque recentemente quando, na vida real, uma DANA (Depressão Isolada de Alto Nível) causou chuvas torrenciais que afetaram gravemente Valência e outras partes do leste de Espanha. Tal como na série, os hospitais da região ficaram sobrecarregados e muitos residentes locais ficaram presos ou forçados a fugir rapidamente enquanto a água devastava as suas casas e empresas. No episódio, a equipe médica enfrenta momentos de desespero, cuidando de pessoas em estado crítico enquanto seus próprios recursos são levados ao limite, situação que agora é assustadoramente semelhante ao que aconteceu na vida real.

A “previsão” de ‘Respira’

Desde que a DANA chegou à Comunidade Valenciana, os utilizadores das redes sociais manifestaram a sua surpresa ao ver como a série ‘Respira’ antecipou o que aconteceria poucos meses depois.

As coincidências da série, desde a intensidade das tempestades até os cuidados médicos sobrecarregados e os bloqueios de estradas, levaram muitos a classificá-la como uma espécie de premonição. O fato de a ficção chegar tão perto da realidade não é algo inédito, mas quando uma tragédia dessa magnitude coincide tão intimamente com uma história de ficção, o impacto emocional para o público é inevitável. Isto também destaca como a narrativa em ‘Respira’ foi capaz de captar a vulnerabilidade das comunidades a desastres naturais, especialmente em áreas propensas a eventos climáticos extremos, como a costa mediterrânea de Espanha.

Para o diretor e a equipe de roteiristas de ‘Respira’, a inclusão de uma DANA na trama foi provavelmente uma forma de tornar a história mais plausível ao incluir um fenômeno climático que a região já vivenciou. No entanto, agora a série assume um tom sombrio e reflexivo, pois o que pretendia ser uma dramatização de uma emergência médica num contexto ficcional tornou-se um doloroso lembrete dos perigos reais que a área enfrenta.

O que aconteceu em Valência?

Em Valência, uma série de tempestades intensas causou graves inundações, transbordando rios e prendendo milhares de pessoas em suas casas, empresas e carros. Localidades como Turís receberam chuvas de até 630 litros por metro quadrado em apenas 24 horas, o que gerou um paredão de água que arrasou estradas e trilhos de trem. Os alertas chegaram tarde demais para muitos e já há mais de 200 mortes. Uma semana após a catástrofe, os esforços de resgate e limpeza ainda estão em curso, enquanto a DANA continua a afetar outras regiões de Espanha, como Catalunha, Andaluzia e Castela-La Mancha.