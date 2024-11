Amber Heard reapareceu e é assim que ela está atualmente em sua nova vida

Amber Heard reapareceu em cena pública após um período de aposentadoria após o julgamento com Johnny Depp em abril de 2022. A atriz de Aquaman decidiu se afastar de Hollywood e embarcar em uma nova vida em Madri, na Espanha, onde atualmente reside com a filha. , Oonagh Paige.

Desde a sua mudança, optou por uma vida mais tranquila e familiar, longe da agitação mediática a que estava habituada.

Como é a vida de Amber Heard em Madrid?

Segundo a imprensa local, a famosa instalou-se num bairro residencial, onde desfruta de momentos de qualidade com a filha de três anos. Recentemente, durante a comemoração do Halloween, ele surpreendeu a todos ao se vestir de palhaço, usar maquiagem branca com corações vermelhos e um look preto simples, mas elegante.

A filha, Oonagh, também participou da festa vestida de palhaço, mostrando a proximidade e cumplicidade entre mãe e filha. Amber Heard tem se dedicado principalmente ao seu papel de mãe, priorizando seu tempo e energia no cuidado da filha e aproveitando os pequenos prazeres do dia a dia.

É comum vê-la correr pela manhã pelo seu bairro, aproveitando a tranquilidade e a privacidade que sua nova vida em Madrid lhe oferece. Antes de se estabelecer na capital espanhola, a atriz passou uma temporada em Costix, em Maiorca, mantendo-se discreta.

Diz-se que ele já fala espanhol fluentemente e transformou sua casa em uma charmosa vila de luxo em El Viso. A sua nova residência conta com amplos espaços, cinco quartos e duas casas de banho, refletindo o seu gosto pelo conforto e elegância num dos bairros mais caros da capital espanhola.

Este tem mais de 200 metros quadrados e estaria avaliado em mais de um milhão e meio de euros. Para fazer isso, ela vendeu sua casa em Yucca Valley, Califórnia, em julho do ano passado, por US$ 1,1 milhão. Atualmente não tem nenhum filme ou projeto profissional no horizonte.