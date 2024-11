A intrigante série sensual da Netflix que vai deixar você sem fôlego

A Netflix tem uma grande oferta em seu vasto catálogo repleto de séries e filmes que estão na moda. Não é uma tarefa fácil encontrar um novo vício na gigante do streaming para assistir, mas existem algumas joias que você não pode perder. É o caso de uma série sensual de apenas 10 capítulos.

‘Mulheres da Noite: a minissérie da Netflix ambientada no mundo da prostituição de luxo em Amsterdã

Esta minissérie é bastante desconhecida, mas tem uma história muito divertida e envolvente. Ideal para ver pelo menos uma vez e sair dos roteiros mais conhecidos. É uma produção holandesa que conseguiu se posicionar entre as preferências dos usuários da Netflix ao expor os aspectos mais dramáticos do mundo do sexo e das drogas.

Esta é ‘Mulheres da Noite’. Uma série holandesa intitulada ‘Keizersvrouwen’ em seu idioma original que remonta a 2019 e expõe o mundo oculto de Amsterdã e de uma família aparentemente normal, segundo o que foi analisado por Mdzol.

É uma minissérie cheia de cenas quentes

“O submundo do sexo e das drogas prende a esposa de um promissor prefeito de Amsterdã, atormentada por seu passado sombrio”, revela a sinopse oficial da Netflix.

É uma minissérie que conta a história de Xandra Keizer, esposa de um político da cidade de Amsterdã que esconde um passado muito sombrio. A contradição entre a sua família atual e a sua vida anterior colidirá constantemente. Enquanto ela tenta manter sua filha rebelde à margem, ela encontrará um amigo do passado que a guiará de volta ao seu antigo caminho.

Sua amiga sugere que ela gerencie um grupo de acompanhantes femininas de alto nível, o que a levaria a ganhar quantias significativas de dinheiro. Aos poucos, Xandra se envolve novamente no mundo do sexo e das drogas.

É uma série curtíssima, mas com cenas bem picantes e estrelada pelas atrizes Karina Smulders, Susan Radder e Hilde Van Mieghem.