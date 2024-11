Quinteto mineiro apresenta trabalho inédito em Pinheiros, bairro de São Paulo

O show do quinteto mineiro Daparte, formado pelos músicos Juliano Rosa, João Ferreira, Daniel Crase, Túlio Lima e Bernardo Ciprian, acontece em São Paulo no dia 19 de novembro, às 19h30. A apresentação na Casa Rockambole (Rua Belmiro Braga, 119), em Pinheiros, marca a estreia do álbum Baterias de Emergência e os ingressos estão à venda pelo site oficial.

‘Notas Sobre o Mal Humor’, ‘Ultravioleta’, ‘Lâmina’ ‘Cega’, ‘Invisível’, ‘Baterias de Emergência’, ‘Belo Horizonte’, ‘Meus Poucos Amigos’, ‘Fila do Pão’, ‘Templos’ e ‘O Vazio’ estão no setlist. Há também as faixas que compõem o trabalho mais recente da banda, como ‘Iaiá’, ‘Você Gosta Dela’, ‘Lá Fora o Tempo Dança’, ‘Farol’, ‘Calma’, ‘Guarda-chuva’, ‘Nunca Fui Desse Lugar’, ‘Tira a Roupa’ e ‘Segundas Intenções’.

O quinteto se une ao grupo carioca Aquino para o ‘Especial 2 Discos: Daparte e Aquino’, assinado pelo Selo Rockambole, e seguem para uma sequência de três shows, marcados por músicas que exploram as nuances da vida nas metrópoles e que comemoram seu mais recente lançamento.

O projeto mais recente, Baterias de Emergência, foi inteiramente escrito e produzido pela banda e representa uma revolução sonora em seu catálogo.

“Esse é um disco que a gente já imaginou para o palco desde antes dele existir. Então, ver ele se materializar agora nos ensaios e, em breve, no ao vivo, acho que é a coisa que mais está nos deixando ansiosos”, conta João Ferreira.

“As mensagens sobre o disco têm sido superlegais também, e a confiança que a gente está criando em cima dele só aumenta. Acho que poder juntar as músicas novas com as já conhecidas da galera vai resultar em um show muito suado e muito contundente”, completa o artista.

Após passar em São Paulo, a Daparte segue para uma segunda apresentação, no dia 29 de novembro, no Sesc Palladium, em Belo Horizonte (MG) e no dia 01 de dezembro, no Agyto, no Rio de Janeiro (RJ).