Eles revelam um motivo incomum pelo qual Camila Parker não está no grupo de WhatsApp de sua família

Espera-se que a realeza britânica tenha acesso às mais recentes tecnologias de comunicação, permitindo-lhes permanecer conectados com seus entes queridos com mais facilidade.

Camila Parker não faz parte do grupo de WhatsApp da família real

Porém, a Rainha Camila Parker decidiu simplificar o uso de seu telefone preferido, adotando um celular Nokia “tijolo” dos anos 90, o que significa que ela não pode fazer parte do grupo familiar de WhatsApp, pois seu telefone não é compatível com o aplicativo de chat, de acordo com o que é afirmado pela Hello.

A revelação foi feita pelo filho de Camila, Tom Parker Bowles, 49, em entrevista recente à revista Woman & Home. Ao ser questionado se sua família tem grupo de WhatsApp, ele respondeu: “Sim, meus filhos, minha irmã e meus primos, mas minha mãe ainda usa um celular Nokia antigo, então ela não pode. “Acho que é por segurança.”

Por que a Rainha Camila não tem WhatsApp?

Durante seu longo reinado, a Rainha Elizabeth II teria um telefone um pouco mais atualizado, mas foi “derrotada pelos aplicativos”, de acordo com o livro de Gyles Brandreth, Elizabeth: An Intimate Portrait.

Ela tinha seu próprio celular e netos prestativos, dispostos a mostrar-lhe como funcionava. “Eu entendi o conceito de ‘mensagens de texto’, embora os ‘aplicativos’ fossem muito além disso”, escreveu ela.

Ela também acrescentou que em hipótese alguma os telefones deveriam ficar na mesa da sala de jantar: “Ela não permitiu que seus netos trouxessem seus ‘aparelhos’ para a mesa da sala de jantar, em hipótese alguma”, escreveu ela.

Tom também falou sobre sua vida como parte da família real em uma entrevista para a Hello!. Durante o bate-papo sincero, Tom compartilhou como a Rainha é uma mãe brilhante e revelou o quão protetor ele se sentiu quando ela foi lançada na vida pública.

“Principalmente nos momentos ruins, em meados dos anos noventa, com as agressões dos paparazzi, os gritos, os berros, e ela não tinha rede para protegê-la. “Lembro-me de perseguições em alta velocidade ao longo da M4 que eram incrivelmente perigosas”, disse ele.