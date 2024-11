Depois da crise do caso ‘Diddy’, esse é o novo revés que Justin Bieber enfrenta

Não basta que Justin Bieber, o cantor canadense, esteja vivendo um inferno desde que o rapper Sean “Diddy” Combs foi preso, já que há rumores de que ele é uma de suas principais vítimas durante as festas questionáveis que ofereceu. Agora, eles enfrentam problemas financeiros e não pretendem ficar de braços cruzados.

Justin Bieber foi atingido por uma conta de impostos vencida de US$ 380.000 em meio a rumores de que ele está considerando uma ação legal contra seus ex-gestores de dinheiro, o The US Sun pode revelar com exclusividade.

Justin Bieber YouTube (YouTube)

Bieber, 30, cortou relações com seu gerente de negócios Lou Taylor no início deste ano, segundo a People, depois de trabalhar com sua empresa, Tri Star Sports And Entertainment Group, desde 2022. “Eles se separaram há algumas semanas, em maio.” fonte disse ao canal na época. “Foi uma transição mútua e contínua. Não era mais um ajuste perfeito.”

O jornal norte-americano Sun não pode confirmar se alguma ação judicial foi movida até o momento, e o TMZ afirmou que alguns membros de sua equipe desejam que ela entre com uma ação judicial, enquanto outros não.

Alegria em meio a tanta “escuridão”

Na semana passada Justin Bieber foi escolhido como um dos artistas mais importantes de toda a história, pelo grande feito que conquistou ao longo de seus 15 anos de carreira musical. A cantora já vendeu mais de 150 milhões de discos e singles no mundo, possui dois Grammy Awards, dois Brit Awards, 26 Billboard Music, 18 American Music, 22 MTV Europe Music e 33 Guinness Records.

Todos os meses, pelo menos 82 milhões de pessoas o ouvem através da plataforma de streaming de música Spotify, por isso estima-se que suas músicas tenham cerca de 55 bilhões de visualizações todos os meses. Isso o coloca como a 8ª maior estrela pop do século XXI.

O grande uso da caneta o fez criar canções inesquecíveis e se conectar fortemente com seus fãs, que deixaram uma marca no mundo da música popular.