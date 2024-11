Katie Holmes aparece radiante em um look surpreendente de Carolina Herrera, mas seu companheiro rouba olhares

Katie Holmes se tornou uma das mais elogiadas durante a cerimônia de premiação CFDA 2024, realizada no Museu Americano de História Natural de Nova York, pela beleza e elegância que exalava em seu visual, mas também pela forma como estava bem acompanhada. lá durante sua chegada ao grande evento.

Holmes passou algum tempo longe das telas, mas em cada uma de suas aparições ela costuma roubar olhares por ser uma das mulheres mais estilosas de Hollywood, por isso seu estilo continua cativando e ditando tendências.

A atriz chegou à cerimônia de premiação que homenageia os estilistas americanos mais vanguardistas e inovadores com um vestido colorido Carolina Herrera de manga longa e detalhe de recorte nas cores rosa e laranja avermelhado da coleção Primavera/Verão 2025.

O look é complementado com brincos longos e um laço preto nas costas que combinou com uma bolsa pequena e elegante.

Katie Holmes e o homem que pode ser seu parceiro

Katie Holmes preferiu manter sua vida amorosa discreta depois de seu polêmico relacionamento com Tom Cruise, com quem teve sua filha Suri. Alguns dos homens com quem ele esteve ligado foram Jamie Fox, o chef Emilio Vitolo e o músico Bobby Wooten.

Porém, agora ela causou rumores de um novo romance ao chegar ao CFDA 2024 acompanhada de um homem bonito. Este é o diretor criativo Wes Gordon que também exalava elegância ao seu lado e os comentários não demoraram a aparecer.

“Que bom para ela, eles são lindos juntos”, “Ele é muito lindo, espero que ela esteja feliz agora e siga em frente”, “Ela é impressionante! 🙌 ele está bem”, “Eles são um casal”, foram alguns comentários.

Como sempre, a famosa preferiu manter seus relacionamentos privados, por isso não se sabe se existe um romance ou simplesmente uma amizade.

E foi Gordon quem desenhou o vestido que Katie estava usando, então sua empresa era puramente para o trabalho, assim como ele fez com Shakira durante o 2024 MET Gala.

Gordon é um dos mais jovens diretores de moda do momento e depois de ser recrutado pelo famoso estilista venezuelano, ficou à frente da marca de alta costura, por isso há tantos designs sob sua criação.