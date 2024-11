Absolutamente radiante: Gisele Bündchen foi flagrada mostrando a barriga de grávida pela primeira vez

Gisele Bündchen foi notícia nos últimos dias ao saber que está esperando docemente o primeiro filho com Joaquim Valente, profissional de jiu-jitsu, e embora ambos não tenham falado sobre isso, recentemente, a modelo foi flagrada saindo da academia em Miami, Flórida.

Após a separação inesperada do ex-jogador Tom Brady em 2022, após 13 anos de casamento, Gisele se deu uma nova chance no amor aos 44 anos e será mãe pela terceira vez.

Esta é a aparência de Gisele Bündchen com sua barriguinha de bebê

Gisele Bündchen apareceu mais radiante do que nunca poucas horas depois de saber de sua gravidez e enquanto caminhava até seu veículo ao sair da academia, sua barriguinha podia ser vista, que mal conseguiu ser capturada porque ela tentou escondê-la com uma bolsa grande .

Na época, a garota da capa da Vogue usava uma roupa esportiva composta por uma legging preta, uma regata combinando sob uma camisa de botão grande demais e sandálias.

A brasileira de 44 anos e o companheiro de 35 namoram desde junho de 2023, ou seja, meses depois de ela ter terminado com Brady, com quem teve os dois primeiros filhos.

Sobre Joaquim se sabe que ele é instrutor brasileiro e dono de um estúdio de jiu-jitsu com seus irmãos Pedro e Gui Valente em Miami. O casal teria se conhecido em dezembro de 2021, quando ela buscava treinamento nesta arte marcial para o filho e posteriormente também ingressou nas aulas do agora companheiro.

No início do namoro eles foram vistos curtindo seu amor com férias de verão paradisíacas na Costa Rica com seus dois filhos.

Gisele chegou a negar o relacionamento após se envolver em rumores de infidelidade a Tom durante o curto período em que o romance começou. Por sua vez, a lenda da NFL tem sido romanticamente ligada a algumas celebridades como Kim Kardashian, embora não tenha sido confirmado que ele esteja em um relacionamento.

“Isso é mentira… Isso é algo que acontece com muitas mulheres que são culpadas quando têm a coragem de abandonar um relacionamento doentio e são rotuladas como infiéis”, explicou ela ao New York Times.