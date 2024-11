“A Humanidade está perdida”: filho de Ricky Martin mostra vídeo ‘ousado’ e reação dos haters é chocante

O cantor porto-riquenho Ricky Martin leva uma vida bastante descontraída, aproveitando o que trabalhou durante anos. Seu foco está nos três filhos: Matteo, Valentino, Lucía e Renn. As viagens e os bons momentos com eles é o que enriquece a alma do artista.

Seus gêmeos já são adolescentes, têm 16 anos, e ambos estão aprendendo, enquanto com Luci (6) e Renn, 5 anos, ele tenta não cometer os erros que cometeu com os mais velhos. Summer caminhou pelo mundo com eles. Eles viajaram pela Espanha, Tailândia, Azerbaijão, Estados Unidos e Guatemala.

O artista por vezes partilha na sua conta de Instagram alguns dos momentos mágicos que vive com eles, como este verão ou o orgulho que tem dos seus meninos. Recentemente, ele compartilhou alguns vídeos das acrobacias que seu filho Valentino fazia ou de como ele dança bem.

Parece que é ele quem tem a arte nas veias, enquanto Matteo é mais inclinado ao esporte. Em abril deste ano, ela compartilhou o quanto estava feliz com as conquistas dele, já que ele havia marcado um home run. “Você consegue tudo pela sua grande capacidade de foco e disciplina. Que bom ver como você está desenhando sua vida dia a dia, aos poucos. Todos os dias você me faz sorrir. Você e seus irmãos me enchem de tanta felicidade. “Eu sou o pai mais sortudo do mundo”, escreveu Ricky.

Valentino mostra corpo, mas odeia indignação com comentários

Esta segunda-feira, Valentino ou “Tino”, como Ricky o chama carinhosamente, publicou um vídeo nas redes sociais, no qual exibia o seu corpo. O adolescente de 16 anos é visto dentro de um banheiro, vestindo calça esporte e com o torso exposto. Ele também usava um par de lentes solares. Ela fez uma dança sensual enquanto mostrava a língua enquanto se gravava na frente do espelho. Ele mostrou seus intensos olhos azuis.

Mas imediatamente as infelizes opiniões contra ele encheram as redes sociais, talvez minando a sua autoestima e segurança. Felizmente ele também teve pessoas que o defenderam e apoiaram.

“Muita semelhança com o amigo do Ricky 😍”, “Está tudo bem por enquanto até ser a Valentina 😂”, “Mais um para os homens 😂”, “Como se ele carregasse a semente 😮”, “E ele é da outra banda ou é um homem 🙄?” e “E aí! no mesmo caminho”, foram algumas das mensagens depreciativas.

Mas também o continham: “Que pena! vários comentários, o pior de tudo é que vem de muitos que são pais”, “Não desabafe suas frustrações contra um adolescente”, “Que maldade nos comentários, deixe estar, as pessoas são felizes sem prejudicar os outros”, “Conte me diga o que você está falando e eu direi o que falta ao seu coração”, “A humanidade está perdida” e “Aqui está um exemplo vivo de que o machismo nasce das mulheres, a maioria dos comentários homofóbicos são de velhas frustradas”.