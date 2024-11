‘Uma obra-prima’: primeiras críticas de ‘Wicked’ indicam que o filme é espetacular

Após anos de expectativa e diversos atrasos, a adaptação cinematográfica de ‘Wicked’, dirigida por Jon M. Chu, foi finalmente revelada à imprensa e em breve poderá ser apreciada também pelo público.

O filme estrelado por Ariana Grande e Cynthia Erivo nos papéis de Glinda e Elphaba, respectivamente, foi descrito como “uma obra-prima” pela crítica que ficou cativada por esta reinvenção do clássico do cinema e do teatro.

“Wicked segue a jornada das lendárias bruxas do mundo de Oz. Elphaba, incompreendida pela cor incomum de sua pele verde, nem desconfia da extensão de seus poderes. Ao seu lado, Glinda, que, tão popular quanto privilegiada, ainda não conhece a verdadeira natureza do seu coração. O encontro deles na Universidade Shiz, no fantástico mundo de Oz, marca o início de uma amizade improvável, mas profunda. No entanto, seu relacionamento com O Mágico de Oz irá minar essa amizade e fazer com que seus caminhos se separem. Enquanto Glinda, sedenta de popularidade, é seduzida pelo poder, a determinação de Elphaba em permanecer fiel a si mesma e aos que a rodeiam terá consequências tão infelizes quanto inesperadas. Suas aventuras extraordinárias na terra de Oz acabarão por levá-los a cumprir seu destino, tornando-se a Bruxa Boa do Sul e a Bruxa Má do Oeste, respectivamente”, diz a sinopse do filme.

O que os críticos disseram sobre Wicked?

As primeiras reações foram incrivelmente positivas, destacando o excelente trabalho de Jon M. Chu na revitalização da história e o talento de Grande e Erivo em suas atuações. Grande, em particular, foi descrito como “nascido para o papel” de Glinda, enquanto Erivo traz uma profundidade emocional única a Elphaba, criando uma personagem vulnerável e poderosa que deixou o público fascinado.

Wicked também se destacou por seu design de produção e figurinos, que muitos especialistas descreveram como “um espetáculo visual”, ideal para a tela grande.

“Eu estava “pessimista” quando fui ver, mas... WICKED é uma obra-prima. Ariana Grande faz Glinda brilhar: ela aproveita cada momento com bom gosto, humor e movimentos de cabelo. Jon M. Chu acrescentou tanta vida nova à história que posso ver por que ela precisou de duas partes! Valeu a pena esperar 20 anos”, observou uma das primeiras análises.

Outra crítica dizia: “O mundo não está pronto para o quão bom é @wickedmovie. Jon M. Chu, Cynthia Erivo e Ariana Grande nos deram uma obra-prima musical que é muito mais do que esperávamos. Ariana e Cynthia vão deixar você sem palavras. O design de produção e os figurinos são um espetáculo visual.”