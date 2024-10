Esta é a história que inspirou ‘Ninguém vai sentir nossa falta’, a bem-sucedida série mexicana do Prime Video

Nos últimos anos, as produções mexicanas experimentaram um crescimento sem precedentes nas plataformas de streaming, consolidando o talento e a criatividade do país na indústria internacional. Um dos projetos mais recentes e notáveis é “Ninguém vai sentir nossa falta”, série Prime Video ambientada nos anos 90 que conseguiu captar a atenção não só do público mexicano, mas também de telespectadores de todo o mundo. Esta série, composta por oito episódios, mistura nostalgia, crítica social e um drama adolescente que ressoa em muitos, transportando os espectadores para a era icónica de 1994, antes da tecnologia e das redes sociais dominarem a vida quotidiana.

ANÚNCIO

A trama de “Ninguém vai sentir nossa falta” acompanha a história de cinco adolescentes rotulados como “perdedores” em sua escola, que decidem mudar seu destino por meio de um negócio de venda de deveres de casa e trabalhos escolares. Esta decisão arriscada não só os leva a experimentar a tão esperada popularidade, mas também a enfrentar as complexidades emocionais e sociais que a adolescência traz consigo. A história se passa em um contexto onde o México estava à beira de uma crise econômica e capta a essência dos anos 90 através de elementos como roupas, cenários e, principalmente, a nostálgica trilha sonora. Canções de Caifanes, Fobia e Magneto, juntamente com o tema principal da série interpretada por Julieta Venegas, “A donde va el viento”, contribuem para um cenário que revive a época para quem a viveu e a apresenta às novas gerações.

A verdadeira inspiração por trás de ‘Ninguém vai sentir nossa falta’

Ninguém vai sentir nossa falta Uma série mexicana que tem se tornado tendência por sua história e personagens cativantes (Prime Video)

A autenticidade da série se deve em grande parte à inspiração pessoal de seus criadores. Em entrevista ao El País, Catalina Aguilar, diretora da série, e Adriana Pelusi, cocriadora e roteirista, comentaram sobre a origem da história e como surgiu a ideia de ambientá-la nos anos 90, evitando o uso de celulares e redes sociais, uma era que eles descrevem como “mais autêntica” em termos de relacionamentos e experiências. Pelusi, que também já trabalhou em outras produções juvenis, mencionou a principal inspiração: “O que nos motivou primeiro foi ser uma série sem celular, que hoje é como um impedimento dramático para os roteiristas”. Nas palavras de Catalina Aguilar, “as histórias de adolescentes são universais. “Você nunca para de crescer.”

Ninguém vai sentir nossa falta Uma série mexicana que tem se tornado tendência por sua história e personagens cativantes (Prime Video)

Além da época e do enredo, os criadores queriam diferenciar “Ninguém vai sentir nossa falta” de outras séries juvenis, escolhendo personagens que parecessem reais e próximos do público. Como revelou Pelusi: “Pensamos em meninos que não seriam os protagonistas das outras séries. Nossos meninos são todos muito fofos e atraentes, mas não seriam as estrelas. Nas séries juvenis mexicanas, por exemplo, os protagonistas tendem a ser crianças ricas e com dinheiro, de famílias importantes... Todos tendem a ser lindos, também tendem a agir como suas tramas. “Se alguém é gay, não é o protagonista, é amigo do protagonista, mas não é a trama central.” Esta abordagem permitiu que os personagens de “Ninguém vai sentir a nossa falta” se sentissem autênticos e representassem experiências que, embora não sejam extremas ou glamorosas, captam as emoções e incertezas da juventude.

Uma reflexão cultural e social

Ninguém vai sentir nossa falta’ Uma série mexicana que tem se tornado tendência por sua história e personagens cativantes (Prime Video)

O contexto da série, ambientada no México em 1994, desempenha um papel crucial ao adicionar um cenário de tensão e incerteza. Aquela época marcou o início de uma crise econômica que afetaria o país de forma duradoura, e a série aborda isso de forma indireta, sem tirar a importância das histórias pessoais dos personagens. Os cinco protagonistas enfrentam os seus próprios desafios e conflitos, mas também o impacto de viver numa sociedade à beira de uma grande transformação. Segundo a diretora Catalina Aguilar, “Ninguém vai sentir a nossa falta é uma história sobre a amizade e o seu significado nas nossas vidas, um tema que, independentemente do lugar ou da época, será sempre relevante”.

A série, ao evitar os elementos tecnológicos atuais, permite uma abordagem mais íntima e direta das relações humanas, algo que tem repercutido profundamente no público. O espectador encontra em “Ninguém vai sentir a nossa falta” um reflexo das suas próprias experiências ou, no caso das gerações mais jovens, uma janela para um mundo diferente mas fascinante. Em plataformas como o TikTok, o tema principal da série já está em alta, e a produção como um todo tem conseguido gerar uma conexão emocional com os telespectadores.

“Ninguém vai sentir nossa falta” não é apenas uma produção atraente pelo enredo e cenário, mas representa mais um passo no avanço da indústria mexicana no cenário global, reafirmando o talento e a criatividade do país. A série demonstra que histórias autênticas, contadas a partir de uma perspectiva realista e culturalmente fundamentada, têm o poder de transcender fronteiras e conectar-se com públicos de todo o mundo.