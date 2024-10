John Travolta reaparece com a filha e ela surpreende as redes com a impressionante semelhança com a falecida mãe

John Travolta reaparece com sua filha e ela surpreende as redes com sua impactante semelhança com sua falecida mãe

John Travolta é um dos atores mais reconhecidos da indústria cinematográfica de Hollywood e recentemente fez uma aparição na Gala do Museu da Academia 2024 que surpreendeu seus fãs com a beleza que o acompanhou até o evento.

Trata-se de sua filha com a falecida Kelly Preston, Ella Bleu, que deslumbrou mais de um seguidor com sua beleza e gerou debate nas redes sociais por sua semelhança com o ator de “Grease” e “Deadly Speed”.

A dupla pai e filha posou de braços dados no tapete vermelho, gerando uma nova rodada de debate sobre com quem Ella se parece mais: sua falecida mãe, Kelly Preston, ou seu pai famoso.

John Travolta reaparece com sua filha e ela surpreende as redes com a impactante semelhança com sua falecida mãe John Travolta sempre chega aos tapetes vermelhos com sua filha Ella Blue ( Presley Ann/Foto: Getty Images)

John Travolta reaparece com sua filha e ela surpreende as redes com a impactante semelhança com sua falecida mãe John Travolta de braços dados com sua filha Ella Bleu ( Taylor Hill/Foto: Getty Images)

As fotos de sua rara aparição pública deixaram os fãs divididos, já que Travolta e Ella iluminaram o evento com seus sorrisos, tornando-os um dos casais mais comentados da noite.

Ela se parece com a mãe ou com o pai?

A dupla pai e filha, vestida com ternos pretos combinando, John com smoking de veludo e Ella com elegante vestido preto e salto alto, chamou a atenção de todos, informou o portal Incrível.

John compartilhou o momento no Instagram e expressou sua gratidão pela noite dedicada a Quentin Tarantino, mas os fãs não puderam deixar de elogiar o quão bem eles pareciam juntos.

John Travolta reaparece com sua filha e ela surpreende as redes com a impactante semelhança com sua falecida mãe Ella Bleu se parece mais com John Travolta ou Kelly Preston, a pergunta que se fazem os fãs (Instagram: @therealkellypreston)

As redes sociais rapidamente se encheram de comentários sobre a semelhança entre pai e filha. “Uma versão impressionante e feminina de seu pai”, “Seu gêmeo”. “Adoro que você leve Ella a todos esses eventos como sua parceira. “É um relacionamento adorável.”

Outros internautas notaram traços de sua falecida mãe, Kelly Preston, especialmente no penteado curto e elegante de Ella. “Eu vejo a mãe dela nela. Bênçãos para eles. Ele parece ser um ótimo pai”, “Vejo nela a mãe dela. Bênçãos para eles. Ele parece ser um ótimo pai”, “Ele é a cara da mãe!”, “bom homem e bom pai”.