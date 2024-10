O intrigante e apaixonado filme turco que vai deixar você sem fôlego

A Netflix incorporou ao seu vasto catálogo uma série de produções do gênero sensual que gerou polêmica entre os milhões de assinantes da plataforma de streaming. Séries e filmes como ‘365 Dias’, ‘O Lado Doce da Traição’, ‘Sexo/Vida’ e ‘Esta Noite Você Dorme Comigo’ ganharam espaço entre os fãs e conseguiram se posicionar entre os mais vistos da gigante vermelha. Nos últimos dias chegou um novo filme que mistura mistério com paixão e cativou a todos, como revela La Nacion.

ANÚNCIO

‘Cinzas’: o novo filme turco cheio de drama e paixão que está disponível na Netflix

Trata-se de ‘Cinzas’, um filme de origem turca que dura uma hora e 40 minutos e foi dirigido por Erdem Tepegoz. A produção semeou o dilema entre seguir os instintos do desejo ou ser fiel à lealdade e à moralidade.

“Encontrar o manuscrito de um romance inédito revoluciona a vida de uma mulher casada que ousa realizar uma fantasia inebriante”, revela a sinopse oficial da Netflix.

Gökçe é uma mulher que tem a vida que desejava desde jovem e mantém uma relação idílica com o marido Kenan. Porém, após mergulhar na leitura de um romance cativante, ele se deixa absorver pela fantasia, mas também pela paixão de suas cartas e decide vivenciar o amor com Metin Ali, um jovem carpinteiro.

Do que se trata ‘Cinzas’, uma história sobre lealdade e desejo?

Assim, ela sentirá sua própria identidade à beira da existência e questionará seus valores e crenças, até decidir se se deixa levar pelo instinto ou permanece leal ao marido.

O filme foi estrelado por Funda Eryigit, Alperen Duymaz e Mehmet Günsür e conseguiu alcançar as posições de maior audiência dentro da gigante vermelha do streaming. O restante do elenco é formado por Gökçe Eyüboglu, como Lale, e Ulas Tuzak, como Dövmeli Adam; entre outros.