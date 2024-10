Quem é o suposto filho secreto do rei Charles e Camilla que está tornando terrível a viagem à Austrália?

O rei Charles e a rainha Camilla viajaram para a Austrália sob rigorosas medidas de segurança, em parte para evitar que Simon Dorante-Day, um engenheiro australiano que afirma ser filho dos soberanos, se aproximasse deles, conforme revelado no Panoramaweb.

Quem é o suposto filho ilegítimo de Charles III e Camilla Parker?

A grande questão é: quem é Simão Dorante-Day e por que ele afirma ser filho de Charles e Camilla? A polêmica história desse homem que se diz filho ilegítimo do casal real e herdeiro do trono apareceu pela primeira vez em 2017 e, desde então, virou dor de cabeça para toda a família real britânica.

Simon Dorante-Day é um australiano de 57 anos que afirma ser filho ilegítimo do rei Charles III e de Camilla Parker. Há quase dez anos, este homem ganhou as manchetes britânicas com esta história impensável. Segundo seu próprio relato, Camila Parker e Rei Charles tornaram-se pais em 1966, quando ele tinha 17 e 18 anos, respectivamente.

A história de Simon Dorante- Day

Essa história, além de rebuscada, não coincide com a versão oficial, que afirma que Camilla e Charles se conheceram em 1971, através de um amigo em comum. No entanto, o australiano afirma que está a dizer a verdade e que foi a sua avó quem lhe contou a verdade sobre o seu nascimento no leito de morte.

Segundo a versão da avó de Simon Dorante-Day, a jovem Camilla engravidou de Charles aos 17 anos. Naquela época, a avó do australiano trabalhava com a rainha Elizabeth II e ficou encarregada de fazer a mudança e dar-lhe uma nova vida longe de sua família real.

Ao longo dos anos, a coroa britânica negou-lhe testes de DNA cerca de cinco vezes, mas Simon continua a afirmar ser filho dos reis do Reino Unido e afirma ser o príncipe herdeiro ilegítimo. O homem continua insistindo que sua história é real, mas sem encontrar resultados positivos.