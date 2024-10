Ninguém sabia o que acontecia nas festas? Veja como JLo reagiu quando questionada sobre sua relação com ‘Diddy’

O caso de Sean ‘Diddy’ Combs, acusado de acusações de abuso e tráfico sexual e crime organizado, mantém em silêncio muitas celebridades que mudam de rosto quando aparece o nome do produtor musical.

Jennifer Lopez é uma daquelas celebridades que se envolveu em um relacionamento com o rapper e obviamente a imprensa está atrás dela e de muitas celebridades para questioná-los sobre as famosas “Festas Brancas” de Puff Daddy.

A Diva do Bronx era namorada de P. ‘Diddy quando o rapper começou como estrela internacional entre 1999 e 2001. Algum tempo depois o cantor formou sua própria produtora musical.

Em uma “festa selvagem” eles declararam seu amor

O casal revelou seu relacionamento à imprensa em uma das primeiras festas selvagens ou ‘freak parties’ que o músico organizou, em 1999. Naquela noite, poucos sabiam que estavam namorando até que o rapper a beijou na varanda de sua mansão nos Hamptons e assim. , o namoro foi confirmado, informou o portal TN.

Durante o tempo que estiveram juntos, o relacionamento deles foi intenso e teve seu momento mais crítico quando a cantora foi presa junto com o rapper, após um tiroteio envolvendo Diddy. A situação violenta terminou com três feridos, mas o músico foi declarado inocente e JLo não recebeu acusação.

As redes sociais estão em alvoroço com o caso de Sean ‘Diddy’ e dada essa história com o ex-companheiro de Ben Affleck, obviamente a imprensa não vai perder a oportunidade de perguntar a Jennifer Lopez sobre as famosas “Festas Brancas”.

Irritada com as perguntas?

Foi assim que pela primeira vez questionaram Jlo sobre sua relação com o rapper e sua ligação com as festas selvagens que causam discórdia. Aconteceu neste fim de semana, quando a cantora estava em um restaurante em Beverly Hills.

Ao sair do restaurante, foi abordada por fotógrafos e jornalistas que lhe perguntaram o que ela achava do que o ex-companheiro estava vivenciando.

Sua reação foi a que todos esperavam: silêncio e raiva. Depois de jantar no restaurante de primeira classe, Jennifer Lopez saiu rapidamente para a rua enquanto os fotógrafos procuravam saber a sua opinião sobre o caso que tomou conta por completo dos principais meios de comunicação de Hollywood.

Longe de parar para responder, a atriz entrou rapidamente no carro de luxo que a esperava e, violentamente, fechou a porta do veículo sem dizer uma palavra. Ela estava visivelmente irritada.

Ela não terminou com Diddy porque ele era violento, mas porque foi infiel

Lopez e Diddy se separaram em 2001, meses depois de ambos terem sido presos. O motivo não foi o tiroteio, mas sim o fato de o rapper ter traído a atriz.

“Eu não tinha absolutamente nenhuma ideia do que estava acontecendo. Ninguém sabia”, declarou a atriz em entrevista à Elle, uma das poucas em que falou sobre o assunto, em 2000.

Em conversa com a revista Vibe em 2003, o protagonista de Atlas deixou claro: “Foi a primeira vez que estive com alguém que não era fiel. Eu estava naquele relacionamento com ele onde chorava o tempo todo. “Foi realmente um turbilhão.”