É assim que seria um remake de Dragon Ball: precisamos disso?

Um vídeo viral de Dragon Ball chamou a atenção dos fãs, mostrando como seria uma versão modernizada do anime clássico após o recente lançamento de Dragon Ball Daima. Este vídeo usa imagens oficiais da Toei Animation e uma trilha sonora editada, baseada em músicas das séries de televisão e filmes oficiais.

ANÚNCIO

O vídeo foi enviado ao X por um usuário chamado Piccolo Damayonnaiz e rapidamente se tornou viral. É uma compilação de novas animações que resumem as primeiras aventuras de Dragon Ball e Dragon Ball Z, com imagens retiradas de Dragon Ball Super: Super Hero e do primeiro episódio de Dragon Ball Daima.

Chikashi Kubota, diretor de animação de ambos os projetos, foi responsável pela animação dessas cenas, enquanto Piccolo Damayonnaiz adicionou a trilha sonora original do compositor de Dragon Ball, Hidenori Arai, para dar ao vídeo de quase cinco minutos uma sensação autêntica de um episódio tradicional de Dragon Ball.

Um remake moderno de Dragon Ball em 2024

O vídeo começa com cenas de Dragon Ball Super: Super Hero, recapitulando a icônica batalha de Goku contra o Exército Red Ribbon em sua infância, e depois salta para o renascimento do exército no arco Cell em Dragon Ball Z. O vídeo também inclui o memorável cena de Kid Gohan derrotando Perfect Cell, com o apoio simbólico de seu pai Goku, antes de passar para o Episódio 1 de Dragon Ball Daima, que começa com uma recapitulação da saga Majin Buu.

As reações de Gomah e seus companheiros demoníacos foram editadas, e o vídeo termina com Goku derrotando Kid Buu usando a Bomba Espiritual, seguido por um aceno de aprovação para os habitantes da Terra.

Este vídeo despertou o interesse dos fãs, que têm desejado um remake tradicional de Dragon Ball e Dragon Ball Z que mantenha intacta a essência do original, ao invés de uma versão editada como Dragon Ball Z Kai, que retirou episódios filler. A demanda por um remake de alta qualidade cresceu, especialmente após a incerteza sobre a direção da franquia após o envolvimento reduzido do criador Akira Toriyama.

O próprio Chikashi Kubota demonstrou interesse em trabalhar em um remake do anime original, como mencionou após o lançamento de Dragon Ball Super: Super Hero em 2022.