“Com isso ela se aposenta”: Shakira dá passo ambicioso pelo qual os fãs garantem que ela ganhará mais do que nunca

Após passar por uma das fases mais difíceis de sua vida pessoal, Shakira mostrou que a adversidade não é um obstáculo, mas sim uma oportunidade para se reinventar. Após a separação de Gerard Piqué, a cantora enfrentou rumores de infidelidades, supostos conflitos jurídicos pela guarda dos filhos e constante exposição na mídia. No entanto, ela canalizou sua dor para a música, criando sucessos poderosos que se tornaram hinos. A sua colaboração com a Bizarrap, que imortalizou a frase “as mulheres já não choram, as mulheres ganham dinheiro”, marcou uma viragem na sua carreira.

Hoje, a mulher de Barranquilla vive uma segunda época de ouro na música, mostrando que pode renascer mais forte. Ele deixou para trás o rancor que caracterizou seus sucessos recentes para abraçar um período cheio de liberdade e celebração.

“Las Mujeres No Ya Lloran World Tour”: um sucesso sem precedentes

Um dos projetos mais ambiciosos desta nova etapa é a turnê “Las Mujeres Ya No Lloran World Tour”, que desencadeou um verdadeiro furor na América Latina. Em países como México, Argentina, Colômbia e Chile, os ingressos esgotaram em questão de horas, ultrapassando 630 mil ingressos vendidos.

Embora no México tenha havido lotação esgotada nas primeiras datas anunciadas, uma sexta data fez com que muitos brincassem que “ele vai faturar tanto que nunca mais trabalhará”.

Shakira A colombiana busca quebrar recordes no México (Instagram)

“Com isso Shakira se aposenta e nunca mais voltará.” “Com isso você pode se aposentar antes dos 50 anos.” “Só por ganhar tanto dinheiro no México, você não precisará trabalhar novamente na vida.” “O México é a sua mina de ouro”, lê-se nas redes sociais.

No entanto, a cantora também gerou polêmica ao adiar as datas de sua turnê nos Estados Unidos para maio de 2025, a fim de transferir os shows para estádios maiores. Embora isso reflita o sucesso da turnê, alguns fãs expressaram sua decepção, criticando a falta de empatia com quem já havia feito gastos significativos: “Você partiu nossos corações 💔”. “É melhor eu desistir da passagem como perdida do que remarcar o que já gastei.” “Isso é trair seus fãs.” “Parece muita ambição e arrogância para mim.”

Shakira A colombiana iniciará 2025 com uma das turnês mais ambiciosas (Instagram)

Apesar das críticas, as expectativas para a turnê continuam crescendo. Shakira garantiu que este será “o maior show da sua carreira” e que está preparada para oferecer uma experiência inesquecível ao seu público.

Shakira agora é considerada “solteira”

Parte desta nova fase inclui o lançamento de “Soltera”, um single vibrante que celebra a independência e a autoafirmação. Com um ritmo contagiante e um vídeo que recupera o icónico movimento da anca que a tornou famosa, a música simboliza o encerramento de um ciclo difícil e o início de um mais feliz.

Shakira A colombiana iniciará 2025 com uma das turnês mais ambiciosas (Instagram)

Shakira A colombiana está em seu melhor momento (Instagram)

“Soltera” rapidamente se tornou um hino para aqueles que procuram reivindicar a sua liberdade pessoal, conectando-se com milhões de ouvintes. Essa mudança de tom reflete uma Shakira renovada e pronta para aproveitar a vida sob uma nova perspectiva.

Shakira deixou claro que seu foco não está nas polêmicas, mas em continuar a crescer como artista e como pessoa. Sua capacidade de transformar desafios em oportunidades e sua conexão com o público a consolidam como um ícone de empoderamento pessoal.

Com a turnê “Las Mujeres Ya No Lloran” e o sucesso de “Soltera”, Shakira mostra que seu melhor momento ainda não foi escrito. Ela renasce mais forte do que nunca, pronta para celebrar a vida, a liberdade e o seu lugar como uma das artistas mais influentes do momento.