Os atores de ‘High School Musical’ que já se tornaram pais: fotos com os filhos

Era 2006 quando o mundo inteiro foi revolucionado pela estreia de ‘High School Musical’, filme do Disney Channel estrelado por Zac Efron, Vanessa Hudgens e companhia.

O filme que acompanhou a história de amor e autodescoberta de Troy Bolton e Gabriella Montez na East High School capturou o gosto de uma geração inteira e transformou suas estrelas em ídolos.

O sucesso do filme musical juvenil, dirigido por Kenny Ortega, levou ao desenvolvimento de outras duas sequências da trama: ‘High School Musical 2′ (2007) e ‘High School Musical 3: Último Ano’ (2008).

Depois que a saga terminou, há pouco mais de quinze anos, cada integrante do elenco continuou com seu trabalho e vida pessoal separadamente. Durante esse período, alguns fizeram sua estreia na paternidade.

Atores do filme ‘High School Musical’ que já são pais

Por isso, a seguir contaremos quem são os atores da inesquecível série de filmes juvenis do Disney Channel que já se tornaram orgulhosos pais e mães de família.

Vanessa Hudgens

A atriz Gabriella Montez estreou como mãe em julho com o nascimento de seu primeiro filho. Seu filho, cujo nome e sexo não foram revelados, é fruto de seu casamento com Cole Tucker.

Vanessa Hudgens é mãe de um bebê, mas não o exibe nas redes sociais (Instagram)

Ashley Tisdale

A estrela por trás de Sharpay Evans e seu marido, Christopher French, deram as boas-vindas ao seu primeiro filho, Júpiter, em 2021. Em setembro passado, eles deram as boas-vindas à sua segunda filha: Emerson.

Ashley Tisdale é mãe de duas filhas, Jupiter e Emerson | (Instagram)

Bart Johnson

O intérprete do técnico Bolton é pai de três meninas: Baylen, Wyatt e Kate. Seus herdeiros são frutos de seu casamento de mais de duas décadas com a também famosa atriz Robyn Lively.

Bart Johnson é pai de três filhos: Baylen, Wyatt e Kate | (Instagram)

Kay Cee Stroh

A artista por trás de Martha Cox é a orgulhosa mãe de duas filhas, Zetta e Lettie, com o marido, Ben Higginson. Suas princesas nasceram em maio de 2013 e outubro de 2015, respectivamente.

KayCee Stroh é mãe de duas filhas, Zetta e Lettie | (Instagram)

Olesya Rulina

A inesquecível Kelsi Nielsen estreou na maternidade com o nascimento de sua primeira e até então única filha, Ondine Michelle, em 2022. Sua filha é fruto do casamento com Joey Pauline.