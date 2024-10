Leo Messi estreia chuteira desenhada em colaboração com Bad Bunny

O astro argentino Lionel “Leo” Messi usou na noite de sábado as chuteiras Adidas F50, desenhadas em colaboração com o trapper porto-riquenho Bad Bunny, durante a partida entre Inter Miami e New England Revolution.

As chuteiras “Messi x Bad Bunny” apresentam uma cor marrom dourada, combinada com o branco cremoso e o azul esverdeado. Outro detalhe diferenciador é que a parte superior do calçado traz a bandeira de Porto Rico junto com a assinatura “B. Martínez” (Benito Antonio Martínez), primeiro nome do artista porto-riquenho.

De acordo com o portal Footy Headlines, especializado em notícias relacionadas à moda do futebol, os calçados serão lançados no sábado, dia 26 de outubro de 2024.

O preço é de aproximadamente US$ 280 dólares.

Na partida entre Inter Miami e New England Revolution, Messi fez seu primeiro hat-trick no campeonato, além de esbanjar uma assistência, tudo em 30 minutos.

O time derrotou o Revolution por 6 a 2 e terminou a temporada com 74 pontos, recorde da Major League Soccer (MLS).

“Mais uma noite maravilhosa e mais uma conquista histórica para o clube”, disse Messi em suas redes sociais. “Obrigado às pessoas que nos apoiaram durante toda a temporada, à família e a todos do Inter Miami. “Vejo você nos playoffs!”, acrescentou.

Com um recorde de 22 vitórias, oito empates e quatro derrotas, o Inter Miami terminou a temporada com uma porcentagem de vitórias de 0,765, outro recorde da MLS. Havia quatro equipes - D.C. United (24-8) e LA Galaxy (24-8) em 1998, bem como LAFC (21-4-9) em 2019 e New England (22-5-7) em 2021 – que terminou uma temporada da MLS com um recorde de 0,750, que foi o melhor até a noite de sábado.

O Inter Miami também se tornou o oitavo time na história da MLS a encerrar uma temporada regular com apenas quatro derrotas, empatando outro recorde.

Messi terminou a temporada regular com 20 gols e 16 assistências em 19 jogos.

Miami se enfrentará no primeiro jogo de uma série melhor de três da primeira rodada na noite de sexta-feira como anfitrião. Será o primeiro jogo de playoff em casa na história do clube.