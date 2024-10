Sandy voltará à TV como apresentadora de programa musical no Multishow

A cantora Sandy está prestes a voltar à televisão, desta vez como apresentadora de um novo programa musical no canal Multishow, especializado no gênero. Após um período de pausa em sua carreira musical solo, a artista decidiu explorar outros formatos e agora está envolvida nos preparativos para sua nova atração.

Segundo o colunista Flávio Ricco, do Portal Leo Dias, a produção do programa continua sendo mantida em segredo, mas já há indícios de que celebridades da música, como Ivete Sangalo, Xuxa, Paula Toller e Marisa Monte, podem participar como convidadas. Embora a estreia oficial ainda não tenha sido confirmada, a expectativa é de que o programa comece a ser exibido em breve, marcando uma nova fase na carreira de Sandy.

Momento de pausa e novos rumos

Este novo desafio na televisão ocorre em meio a um hiato nos palcos. Em junho de 2024, a cantora anunciou que faria uma pausa por tempo indeterminado em sua carreira solo, após uma série de shows de despedida. Durante esse tempo, Sandy tem aproveitado para se dedicar a outros projetos e à vida pessoal, especialmente após a recente separação de seu ex-marido, o músico Lucas Lima, com quem foi casada por 15 anos.

Mesmo após o fim do relacionamento, a cantora demonstrou publicamente o carinho e respeito pelo ex-companheiro. No aniversário de Lucas, ela compartilhou uma mensagem especial nas redes sociais, celebrando suas qualidades como pai e artista. A homenagem foi recebida com muito carinho pelos fãs.

Expectativa pelo novo projeto

O retorno de Sandy à TV tem gerado grande expectativa entre seus seguidores, que estão ansiosos para ver a cantora em uma nova faceta. O programa, que ainda está cercado de mistério, promete trazer entrevistas e momentos especiais com grandes nomes da música, além de mostrar o lado carismático e comunicativo da artista.

Com um histórico de sucesso tanto na música quanto em projetos televisivos, Sandy deve conquistar ainda mais o público com essa nova fase. Os detalhes sobre o formato e as participações especiais serão certamente revelados em breve, aumentando ainda mais a curiosidade sobre o que está por vir.