“Quase me matou”: Maluma esteve perto de sofrer um acidente no meio da rua

Maluma quase protagonizou uma cena dolorosa em um de seus stories no Instagram, já que enquanto gravava um vídeo estava prestes a sofrer um acidente por descuido, assustando-se no processo. No entanto, o jovem encarou a situação com humor depois de estar seguro.

O artista costuma ser muito ativo através de diversas publicações nas redes sociais, revelando diversas de suas facetas, destacando a musical em que compartilha prévias de seus projetos musicais, sozinho ou com outros cantores, além de revelar detalhes de suas apresentações.

Mas ele também gosta que seus fãs conheçam outros aspectos de sua vida privada, compartilhando em seus stories e em seu perfil algumas imagens e vídeos de como ele se diverte na companhia da namorada, da filha e de alguns amigos.

Porém, nem sempre está acompanhado, pois também gosta de sair sozinho, seja para treinar, andar de bicicleta ou simplesmente passear pela rua. E a respeito disso, o colombiano registrou uma matéria que estava prestes a ter um desfecho ruim.

No clipe você pode ver Maluma andando muito sorridente pela calçada de uma rua, mas como sua atenção estava voltada para o celular ele não viu que quando estava atravessando a rua um carro quase o atropelou.

“Estamos aqui, de boa, ‘de boa, você me entende? Andando legal, cara normal, de chinelo”, disse o cantor antes de receber um susto da buzina do carro em questão, como alerta.

Maluma encarou a situação com humor

No mesmo clipe você pode ver que depois de ficar assustado ele expressa algumas palavras obscenas, ao mesmo tempo que ri da situação.

Maluma também fez referência a esse susto ao escrever no story do Instagram: “Quem pode ter sido? Omeeeee. “Quase me assustou até a morte”, dirigindo-se ao motorista do veículo.