O que é ‘Tusi’? Liam Payne teria usado esta substância perigosa antes de morrer

No dia 16 de outubro, o mundo da música parou com a surpreendente notícia da morte de Liam Payne, que sofreu um acidente fatal ao cair do terceiro andar do hotel CasaSur onde estava hospedado na Argentina.

Os primeiros relatos divulgados pelas redes sociais indicam que o cantor do One Direction teria passado por um episódio violento dentro de seu quarto, causando uma série de danos como tela quebrada e drogas espalhadas pelo local.

Enquanto alguns especulam que poderia ter sido suicídio, há quem afirme que alguém poderia estar envolvido em sua morte, mas outras teorias sugerem que o cantor pretendia pular de sua varanda para uma piscina que havia próximo ao local, uma tentativa pelo qual não teve sucesso, pois sua queda causou morte instantânea sem possibilidade de reanimação.

Os laudos forenses de sua autópsia revelaram ‘politrauma’ e ‘hemorragia interna e externa em crânio, tórax, abdômen e membros’, decorrentes da queda que sofreu de altura considerável e que acabaria por tirar a vida de um dos membros mais queridos do One Direction, tudo isso, revelado pelo The New York Times.

Morre Liam Payne em Palermo, Argentina

Exame toxicológico de Liam Payne revelado

Aos poucos, mais e mais detalhes foram sendo divulgados sobre o que teria acontecido no dia 16 de outubro, que hoje marca uma das datas mais tristes da música após a perda de um dos integrantes das boy bands mais famosas dos últimos anos.

Entre os relatos, foi revelado o uso que ele teria dado ao sabonete que estava em seu quarto, o motivo que o irritou, que não era nada mais nada menos que um e-mail e o ‘porquê’ que seu gerente o teria deixado sozinho no momento em que ele estava tendo esse ataque de raiva.

Isto não é tudo, pois há quem afirme que na realidade o seu comportamento foi pacífico e calmo apenas uma hora antes de ocorrer o acidente fatal, desencadeando uma onda de especulações sobre o motivo da sua morte que o levou a estar ligada à Diddy.

Depois de divulgados os resultados da sua autópsia, o exame toxicológico também foi anunciado, desta vez, pela ABC News onde se leu que o cantor de 31 anos: “tinha múltiplas substâncias no organismo quando caiu e morreu”, das quais se destacam: três tipos: ‘cocaína rosa’, cocaína, benzodiazepínico e crack.

Liam Payne

O que é ‘tusi’ ou cocaína rosa?

Depois que foi relatado que Liam Payne havia ingerido um coquetel de drogas antes de sua morte, uma das drogas que chamou a atenção foi a ‘cocaína rosa’, também conhecida como ‘tusi’, derivada do nome original do narcótico, “2C-B”. .

É um tipo de narcótico conhecido como “droga de elite”, começou a ser comercializado na Europa em 1970 e a sua criação é atribuída a Alexander Shulgin, que contém uma mistura de vários medicamentos, como cafeína com cetamina, MDMA ou outros estimulantes e tem pouca ou nenhuma quantidade de 2C-B.

É a sua cor, o seu principal atrativo é o rosa vibrante (embora também possa ser encontrado no amarelo e no verde). Adquire o seu tom através de corantes comestíveis, dos quais costuma-se utilizar o sabor morango, embora os seus aromas também possam variar.