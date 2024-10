Especial Halloween: Mercado das Bruxas invade a São Paulo com muita magia no fim de semana; saiba como participar

A fim de mergulhar no mundo mágico, o Mercado das Bruxas vai proporcionar uma experiência de imersão nos dias 26 e 27 de outubro, na Paulista. O evento gratuito conta com apresentações de danças temáticas, rituais e palestras relacionadas ao universo mágico.

Com mais de 110 expositores, os visitantes podem adquirir produtos de pequenos e médios empreendedores relacionados aos cuidados holísticos, bem-estar, leitura, decoração, entre outros.

A edição também contará com a limpeza das bruxas, realizada pelas alunas da Universidade Livre Holística Casa de Bruxa.

Especial Halloween: Mercado das Bruxas invade a São Paulo com muita magia no fim de semana; saiba como participar

O destaque desta edição fica por conta de dois festivais: o de Tarô e o de Flash Tattoo.

Para os adeptos às consultas, o Mercado das Bruxas terá 38 oraculistas fazendo leituras de Tarô, Quiromancia, Búzios, Baralho Cigano, Runas das Bruxas e Nórdicas, Borra do café, Leitura de Mãos, Vidência, Baralho do seu Zé Pelintra, Vidas Passadas, Leitura de Aura, Dadomancia, Moedas, Búzios, entre outros.

Já o Festival de Flash Tattoo contará com mais de 10 profissionais, e tem valores a partir de R$100.

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO:

PALESTRAS SÁBADO, DIA 26 - AUDITÓRIO

12h15 - Casa Rulta - Anne e Dario - O CHAMADO A BRUXARIA E O CULTO A MÃE TERRA @casarulta

13h30 - Michele - A voz de Avalon - REVELANDO O ORÁCULO DE OGHAM

14h40 - Cris Meinberg - PALESTRA E BENZIMENTO CONTRA DEMANDA

16h15 - Bruxedo - BRUXARIA QUEER - O CAMINHO DA ESPIRITUALIDADE LGBTQIAPN+

16h20 - Sacerdote Nathair - Sabedoria Celta - ARBUSTO DE BELTANE - UMA CONEXÃO DEVOCIONAL

17h30 - Jessyca Natann - COMO SE LIVRAR DAS ENERGIAS NEGATIVAS

18h45 - Savani Shakti, Antar Firak e Guto Logli - TANTRA - O RITUAL DAS 5 TRANSGRESSÕES

RITUAIS SÁBADO, 26 - PALCO NOBRE

11h30 - Cleber Witchker - LIMPEZA, BANIMENTO E CURA COM A ENERGIA DA LUA MINGUANTE

12h45 - Ramon - Lua de Fé Tarot - RITUAL PARA PROSPERIDADE

14h00 - Bea Vicalvi e Ráfa Alves - BRUXAÇÃO - APRENDA A CRIAR UM FEITIÇO

15h10 - Cris Morgan - RITO DE CONEXÃO E HONRA ÀS BRUXAS ANCESTRAIS

16h20 - Sacerdote Nathair - Sabedoria Celta - ARBUSTO DE BELTANE - UMA CONEXÃO DEVOCIONAL

17h30 - Carina Teixeira - Bruxarina - A MAGIA DOS AROMAS

18h45 - Sacerdotisa Kalila Shuvani - FEITIÇO PARA DESPERTAR SEU PODER PESSOAL E LIMPAR CICLOS REPETITIVOS

RITUAIS SÁBADO, 26 - PALCO GRAN REAL

13h05 - Joziane Pratta - VIVÊNCIA COM ELEMENTAIS

DANÇAS - SÁBADO 26

12h - Espaço Energia Cigana de Michele Rodrigues - DANÇA CIGANA ARTÍSTICA COM TEMÁTICA DE BRUXAS

12H24 - Laysa El Farah Studio Bellatrix de Dança - FUSÃO TERROR ARÁBE

12H34 - Unitah Danças - CHAIR DANCE - RAINHA MÁ MALÉVOLA

12H42 - Cia Cigana Natasha - DANÇA CIGANA - TEMÁTICA AO DIA DAS BRUXAS

14H00 - Elisha e Amigas - PERFORMANCE DANÇA DO VENTRE COM TEMÁTICA DE BRUXAS

14H15 - Roberta Castro - ESTILO TRIBAL COM TEMÁTICA DE BRUXA

14H25 - Espaço Energia Cigana de Michele Rodrigues - DANÇA DAS VASSOURAS DAS BRUXAS

14H50 - Angela Falcone - DANÇA RITUALÍSTICA COM VÉU

15H01 - Cia Belly Gitanas - DANÇA CIGANA, CELTAS, FADAS E GNOMOS

15H26 - Luccymel - DANÇA DO VENTRE EM HOMENAGEM A HÉCATE

15H37 - Professora Nubia e Alunas - DARK BELLYDANCE E HORROR THAI DANCE

15H55 - Shambalah Dance Company - ESTILO TRIBAL AMERICANO - FatChanceBellyDance®️ Style com temática de Bruxas

16H15 - Studio Kadu Reyes - DANÇA CIGANA (SHUVANI) FUSION BELLYDANCE DARK GÓTICO E DANÇA DO VENTRE DA MALÉVOLA

16H35 - Elen Pereira de Moraes - DANÇA DO VENTRE FUSÃO ROCK TEMÁTICA DE BRUXAS

16H43 - Grupo Sol Bellydance - DANÇA DO VENTRE - DANÇA DAS BRUXAS

16H50 - Juliana Hari Om - DEVOCIONANDO HÉCATE - TRIBAL DE DANÇA DO VENTRE

17H00 - Francine Laurino - FUSÃO DANÇA CIGANA BRUXAS

17H10 - Layla Bellydance - DANÇA DO VENTRE - A BRUXA DA NOITE

17H19 - Cia Ventre Cigano - ÁRABE FUSÃO DAS BRUXAS, CIGANA, TRIBAL E FADAS

17H42 - Karla Christie - DANÇA CIGANA ARTÍSTICA CONTEMPORÂNEA - HÉCATE

17H53 - Deusas Aisha - DANÇA DO VENTRE - SERES ENCANTADOS, BRUXAS E FADAS

18H02 - Shambala Dance Company - FUSION BELLYDANCE COM TEMÁTICA DE BRUXAS

18H27 - Escola Dança Cura Solo Yasmine Cristal - DANÇA DO VENTRE COM SWING

18H35 - Aluaha Gypsy - DANÇA CIGANA - FADAS E BRUXAS

18H43 - Flor de Lótus - FUSÃO DANÇA DO VENTRE - NA TERRA DE ONILDA BUSCA DA ALEGRIA DE VIVER

18H57 - Safira - DANÇA DO VENTRE - ZEUS DEUS DO CÉU PROTETOR DOS JURAMENTOS

19H06 - Toque de Art - DANÇA DO VENTRE FUSÃO HOMENAGEM A LILITH

19H13 - Cia Rosas de Fogo - GIPSY FUSION - BRUXAS OU FADAS?

19H33 - Cia Rosas de Fogo - GYPSY FUSION - PARA TODO MAL HÁ CURA

PALESTRAS DOMINGO, 27 - AUDITÓRIO

12h30 - Renan Ryan - Cabana das Bruxas - MAGIA DE SIGILOS

13h45 - Bruxo Wagner Perico - MAGIA DE BONECOS

15h00 - Momsen - DEVANEIO DA BRUXA

16h15 - Mago Ricardo Huggin - GARRAFA DAS BRUXAS MAGIAS DE PROTEÇÃO

17h30 - Michelle - Bruxa do 73 - HEKATE: UMA DEUSA DE MÚLTIPLOS EPÍTETOS

18h45 - Leda D’Ambrosio A Bruxa Branda - BANIMENTOS, REZAS E RITUAIS QUE REALMENTE FUNCIONAM!

RITUAIS DOMINGO, 27 - PALCO NOBRE

11h30 - Jessyca Natann - LIBERTE-SE COM LILITH

12h45 - Curadô Ancestral - ERVAS DE HÉCATE - BENZIMENTO COM A CANALIZAÇÃO DA DEUSA DAS BRUXAS

15h10 - Tânia Gori - A BENÇÃO DAS BRUXAS

16h20 - Cintia Brandolini - A VASSOURA ENCANTADA DA BRUXA

17h30 - Bia Rocha (Alquimia e Herbalismo) - RITUAL DO CHÁ

18h45 - Cassia Larrubia - ISHTAR: EMPODERE-SE COM A FORÇA DO FEMININO ANCESTRAL

RITUAIS DOMINGO, 27 - PALCO GRAN REAL

13h05 - Lu Zanetta - RITUAL DE MAGIA PLANETÁRIA

DANÇA - DOMINGO 27/10

12H - Lucianah Nunes Programa Gipsy Power - DANÇA CIGANA MÍSTICA DA DEUSA ARTEMIS - dança arquetípica

12H15 - Energic Dance - DANÇA CIGANA - BRUXAS XAMÂNICAS, BRUXAS DAS ERVAS

14h00 - Studio Lana Melo - DANÇA DO VENTRE - FEITICEIRA DO ORIENTE

14H09 - Lilih Felipe - DANÇA DO VENTRE - A BRUXA SOMBRIA

14H21 - Tahani El Helwa - FUSÃO DANÇA ORIENTAL ÁRABE COM MÚSICA CELTA

14H31 - Priscila Santos - CELTA FOLK (MEDIEVAL) - FUSÃO DANÇA DO VENTRE

14H40 - Cia de Dança Valenthine Paula e Alunas - DANÇA CONTEMPORÂNEA - TEMA BRUXAS

14H51 - Grupo Salamandras - ATS EM HOMENAGEM A BRUXA MORGANA

15H06- Caroline Morato - DANÇA DO VENTRE - FEITIÇO DO VÉU

15H17 - Rosana Hana - DANÇA DO VENTRE - TEMA HALLOWEEN

15H27 - Nicoly Oliver (Grupo Ventre CT) - A BRUXA MORGANA - DANÇA DO VENTRE

15H38 - Grupo Rosas e Punhais - DANÇA CIGANA TEMÁTICA BRUXAS

15H58 - Juan Muadib - DANÇA RITUALÍSTICA COM ESPADAS

16H09 - Sol Fardi e Caravana Luz das Estrelas - DANÇA CIRCULAR DAS BRUXAS

16H19 - Nicoly Oliver Ventre CT - A FADA AZUL - DANÇA DO VENTRE

16H29 - Maktub Grupo - DANÇA DO VENTRE - FADAS DO AR

16H37 - Sisi Belle - DANÇA DO VENTRE PARA DEUSA HÉCATE

16H50 - Grupo Marília Marganelli - FUSÃO CONTEMPORÂNEA DARK FUSION

17H15 - Shambalah Dance Company - ESTILO TRIBAL AMERICANO - FatChanceBellyDance®️ com temática de Bruxas

17H40 - Deusas do Instituto de Dança - Prof Jéssica Gottsfritz - DANÇA DO VENTRE RITUALÍSTICA

17H55 - Ju Madrid Dança Cigana - DANÇA CIGANA ARTÍSTICA - FUSÃO RITUALÍSTICA DAS BRUXAS

18H10 - Shambalah Dance Company - FUSION BELLYDANCE com temática de Bruxas

18H30 - Aya Rodrigues - BALLET CONTEMPORÂNEO - ICE DANCE

18H40 - Núcleo da Dança do Ventre (Amilza Campos) - DANÇA CONTEMPORÂNEA FUSÃO DANÇA DO VENTRE COM BRUXAS, ANJOS E ELFOS

18H55 - Família Herrera - DANÇA CIGANA - SOY BRUXA

19H20 - Cia #Sou Sereya/Cia Nayla Maat - DANÇA DO VENTRE - BRUXAS, DEUSAS E FADAS

SERVIÇO | MERCADO DAS BRUXAS

ENTRADA GRATUITA

DATA: 26 e 27 de outubro de 2024

HORÁRIO:

SÁBADO 10H às 20h -

DOMINGO 11 às 20h

LOCAL: AV PAULISTA 735 - Club Homs, a 200 metros do Metrô Brigadeiro, São Paulo.