“Ela está inchada de tanto chorar”: namorada de Liam Payne é flagrada em público e sua aparência preocupa

A namorada de Liam Payne, Kate Cassidy, foi vista pela primeira vez uma semana após a morte do ex-integrante da banda One Direction. O jovem de 25 anos está arrasado com o acontecimento que chocou o mundo.

ANÚNCIO

Cassidy viajou com o cantor britânico para a Argentina para irem juntos ao show de Niall Horan, outro integrante da popular boy band, mas a atriz decidiu retornar aos Estados Unidos antes da trágica morte de Liam.

Em declarações ao The Sun, a influenciadora explicou ainda que regressou aos Estados Unidos porque se sentiu “traída” e “magoada” depois de a polícia ter interrogado duas profissionais do sexo argentinas que supostamente estiveram com Payne horas antes da sua morte.

No fim de semana passado ela foi vista pelas ruas da Flórida pela primeira vez após o trágico acontecimento que acabou com a vida de seu companheiro. Nas imagens captadas por um paparazi, Kate Cassidy aparece sóbria e cansada, acompanhada de alguns amigos.

Com um olhar triste

A jovem influenciadora caminhou com os amigos com dois sacos de ração que dividiu com Liam. Ela estava com o rosto sem maquiagem, com uma expressão triste.

Sua roupa era simples, composta por calça de moletom cinza, uma camiseta branca oversized e sandálias da marca Dior, informou o Infobae.

Kate havia retornado aos Estados Unidos no dia 14 de outubro, dois dias antes da tragédia ocorrida no hotel Casa Sur Palermo, em Buenos Aires. Desde então, ele permaneceu em silêncio, evitando fazer comentários públicos sobre a situação.

ANÚNCIO

Na última sexta-feira ele decidiu quebrar o silêncio para compartilhar uma mensagem comovente em sua conta do Instagram. Ela disse que se sentiu “completamente perdida” com a notícia da morte do companheiro.

“Era tudo para mim”

“Nada nos últimos dias parecia real”, escreveu Cassidy, ao mesmo tempo que agradeceu as inúmeras expressões de carinho e apoio recebidas dos seus seguidores.

Ele expressou que seu amor por Payne era “completo e incondicional” e afirmou que “continuará a amá-lo pelo resto de sua vida”.

"Está inchada de tanto chorar": captaram a noiva de Liam Payne em público depois da trágica morte do cantor Liam Payne e Kate Cassidy completaram 2 anos de relacionamento em outubro (Instagram: @kateecass)

“Liam, meu anjo. Você é tudo para mim. Quero que você saiba que eu te amei incondicional e completamente. Vou continuar a amar você pelo resto da minha vida. Eu te amo, Liam.”

Cassidy, que comemorou este mês 2 anos de relacionamento com Payne, pediu respeito à sua privacidade para enfrentar seu luto. “Obrigado por todas as palavras gentis e amor que você me enviou. Eu me senti completamente perdido. “Nada do que aconteceu nos últimos dias me pareceu real”, escreveu ele.