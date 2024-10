Liam Payne e outras celebridades que sofreram uma morte trágica: sua partida repentina causou choque

Adeus a uma celebridade nunca é fácil; Porém, em certas ocasiões, a morte de uma figura pública acontece muito antes do esperado e causa um grande impacto nos seus fãs e em todos aqueles que os amam.

ANÚNCIO

Recentemente, Liam Payne, ex-integrante do One Direction, morreu repentina e tristemente após cair da varanda do Hotel CasaSur Palermo, na Argentina. Ele tinha apenas 31 anos na época de sua trágica morte.

Infelizmente, como aconteceu com o artista britânico, outras estrelas também saíram cedo demais, criando uma lacuna insubstituível tanto no universo do entretenimento quanto no coração dos familiares e fãs.

Celebridades que morreram trágica e inesperadamente como Liam Payne

A seguir, refrescamos sua memória sobre algumas celebridades que morreram de forma inesperada e trágica, mas que sempre serão lembradas com carinho por seu brilhantismo e por sua contribuição ao mundo por meio de seu trabalho.

Naya Rivera

Naya Rivera perdeu a vida após se afogar durante um mergulho no Lago Piru em 8 de julho de 2020. A performer e vocalista fez um passeio de barco com seu filho de 4 anos, Josey Dorsey, na tarde daquele dia.

Foram considerados perdidos quando não retornaram no horário agendado. O filho foi encontrado no barco pouco depois disso. Após uma busca exaustiva, encontraram o corpo de Naya em 13 de julho.

As autoridades anunciaram que a causa da morte foi afogamento acidental. A investigação determinou que Rivera se sacrificou para resgatar seu filho mais novo. Ela tinha 33 anos.

ANÚNCIO

Kobe Bryant

Kobe Bryant perdeu a vida em um acidente de helicóptero ocorrido na Califórnia em 2020. O ex-integrante do Lakers estava voando pelo céu com mais oito passageiros em seu helicóptero particular, incluindo sua filha Gianna, em 26 de janeiro.

O helicóptero caiu no chão em Calabasas logo após iniciar seu vôo e foi envolvido pelas chamas. O jogador de basquete de 41 anos, sua filha de 13 anos e os sete passageiros restantes morreram no desastre.

Paulo Walker

O personagem principal da série de filmes ‘Velozes e Furiosos’ morreu em um acidente de trânsito em 2013. Paul, após um evento beneficente no dia 30 de novembro, saiu em seu veículo com seu amigo Roger Rodas dirigindo.

Rodas aparentemente perdeu a capacidade de dirigir o carro durante a viagem e acabou batendo em um poste e em uma árvore. O veículo pegou fogo, causando a morte imediata de ambos. Walker tinha 40 anos na época do incidente.

Selena Quintanilla

A existência do artista tex-mex foi interrompida aos 23 anos devido a uma hemorragia causada por um tiro disparado por Yolanda Saldívar em um hotel do Texas em 31 de março de 1995.

O ex-líder do fã-clube de Selena foi condenado à prisão perpétua com possibilidade de liberdade condicional após 30 anos. Portanto, você terá a oportunidade de encomendá-lo em março de 2025.

As mortes de outros luminares, que também causaram forte impacto global, incluem nomes como Cameron Boyce, Angus Cloud, Heath Ledger, Brittany Murphy, Chadwick Boseman, Taylor Hawkins, Matthew Perry, Amy Winehouse, Avicii, Tupac Shakur, Brandon Lee, Mac Miller, Cory Monteith, Whitney Houston, Charlbi Dean, Anton Yelchin, River Phoenix, Aaliyah, Sharon Tate, John Lennon e Michael Jackson, para citar alguns exemplos.