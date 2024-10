Série sobre a vida e nas canções de Chitãozinho & Xororó estreia na terça (22)

Estrelada pelos irmãos Rodrigo e Felipe Simas, a série Original Globoplay estreia na TV Globo na terça-feira, 22 de outubro, após ‘Mania de Você’, com novidades. Nesta versão, a dupla sertaneja abre cada um dos 8 episódios apresentando o que acontecerá e, ao final, voltam ao mesmo cenário para cantar uma música de seu novo álbum.

A produção mergulha na vida e na obra Chitãozinho & Xororó desde a infância, quando a música já era presente em suas rotinas, até a consagração nos palcos. No elenco, além dos irmãos Simas, que dão vida aos artistas na fase adulta, nomes como Andréia Horta, Marco Ricca, Màrjorie Gêrardi, Larissa Ferrara, Augusto Madeira, Thiago Brianti, Pedro Tirolli e Pedro Lucas – os dois últimos, atores mirins que interpretam os cantores na infância.

Aventuras de José & Durval Pedro Tirolli e Pedro Lucas interpretam Chitãozinho e Xororó na infância (Divulgação/ Vans Bumbeers)

Com início em 1968, a trama explora o dom de José e Durval e retrata o cotidiano dos protagonistas ainda crianças, no interior do Paraná, além de percorrer a vida da dupla durante as décadas de 70, 80 e 90, mostrando o convívio familiar, a paixão pela música, as descobertas ao embarcarem em turnês e as dificuldades enfrentadas até se transformarem em uma dupla sertaneja de sucesso.

Nos três primeiros episódios, período em que a série relembra a infância dos músicos, os atores mirins são os responsáveis por viverem os protagonistas e esbanjam talento não somente na atuação como também na cantoria. Pedro Tirolli dá vida a José/Chitãozinho, e Pedro Lucas interpreta Durval/Xororó.

A partir do quarto episódio, previsto para ir ao ar em 31 de outubro, tem início a fase adulta da dupla na série, protagonizados por Rodrigo Simas, o José/Chitãozinho da ficção, e Felipe Simas, que faz Durval/Xororó.