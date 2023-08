5 detalhes importantes na série sobre Chitãozinho e Xororó; estreia hoje

Os irmãos famosos Felipe e Rodrigo Simas dão vida aos cantores sertanejos Chitãozinho e Xororó, que celebram cinquenta anos de carreira com uma série inédita, que estreia nesta sexta-feira (18) no Globoplay e mistura ficção com história real.

Para não confundir, em As Aventuras de José & Durval, Rodrigo Simas é Chitãozinho (José) e Felipe Simas é Xororó (Durval). Além deles, Andréia Horta, Marco Ricca, Màrjorie Gêrardi, Larissa Ferrara, Augusto Madeira, Thiago Brianti, entre outros famosos estão no elenco.

Dividida em duas partes

Logo no primeiro dia são disponibilizados os três primeiros episódios, que retratam a infância da dupla sertaneja, que reúne uma carreira cheia de hits, como Evidências, Fio de Cabelo e Galopeira. Nesta fase, os artistas são retratados pelos estreantes Pedro Tirolli e Pedro Lucas.

Aventuras de José & Durval: Pedro Tirolli e Pedro Lucas interpretam a dupla Chitãozinho e Xororó na infância (Divulgação/ Vans Bumbeers)

Além da infância, Aventuras de José & Durval também mostra a vida adulta das celebridades da música sertaneja, que são retratadas de formas diferentes ao público para estabelecer uma passagem de tempo.

Segundo a Globo, os três primeiros entram no catálogo Globoplay nesta sexta-feira (18) e os outros cinco episódios, com 45 minutos cada, serão disponibilizados um a cada semana até o dia 22 de setembro.

Onde a série foi filmada?

As gravações da série sobre Chitãozinho e Xororó foram gravadas em 2022 em diferentes lugares. Fora dos estúdios, o elenco passou por cidades no interior de São Paulo, como Amparo, Jaguariúna, Santo Antônio de Posse, São Bento do Sapucaí e Carlos Gomes, que fica em Campinas.

Looks do passado voltam a brilhar

Rodrigo Simas e Felipe Simas vivem Chitãozinho e Xororó, respectivamente, na série Aventuras de José & Durval (Divulgação/Vans Bumbeers)

Outro destaque que deve chamar a atenção são as roupas de Chitãozinho e Xororó, que retratam diversos momentos e levam uma certa nostalgia aos fãs. Segundo a figurinista Verônica Julian ,esse foi o maior desafio da produção: “A série começa em 1968 e vai até 1990. Tivemos o cuidado de reproduzir o figurino pelo olhar do mundo que eles viviam, que era um mundo do interior”.

Para além das roupas, os cabelos também são cruciais para definir uma época, principalmente falando de dois artistas que também são icônicos pela cabeleira bem característica.

Os carros antigos estão na parada

Como Aventuras de José & Durval é uma produção de passagem de tempo e que retrata o passado da dupla, os carros também devem ser reparados pelo público.

Mário, personagem de Marco Ricca, por exemplo, vai aparecer em uma caminhonete antiga. Já o personagem Geraldo Meirelles, vivido por Augusto Madeira, vai dirigir um ônibus da caravana. O inseparável fusca azul que acompanhava Chitãozinho & Xororó pelo Brasil também está na produção.

Aventuras de José & Durval: Chitãozinho e Xororó completam 50 anos de carreira com série no Globoplay (Divulgação/Bob Paulino)

A herança musical

Além de tudo que já foi dito, a série sobre a dupla sertaneja também vai mostrar os hits que inspiraram e embalaram gerações. Ao longo dos episódios, a trama vai mostrar a evolução musical de Chitãozinho e Xororó, passando pelos ensaios na humilde casa da família às apresentações em quermesses, caravanas, circos e bares ao estouro nos anos 1980 e 1990, o caminho foi longo e cheio de percalços.

