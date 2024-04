Qual o futuro de Rodrigo Simas na Globo após a morte de Venâncio em Renascer?

A morte de Venâncio está gravada e marca a despedida de Rodrigo Simas na novela Renascer. Agora, o galã e irmão de Felipe Simas revelou que o seu próximo trabalho será fora da Globo.

Ao encerrar o seu ciclo na novela das 21 horas, Rodrigo disse que os fãs podem acompanhá-lo no teatro. O ator estreia uma peça em maio nos palcos de São Paulo.

“Com o fim da novela vou fazer teatro. Eu estreio em maio o meu monólogo”, contou o ator, que reestreia a peça Prazer, Hamlet, em São Paulo.

Na novela Renascer, Rodrigo Simas não usou dublê para gravar cena dentro do caixão (Léo Rosario/Globo)

Já sobre trabalhos na TV, Rodrigo não revela se há alguma novidade para 2024. Porém, além do teatro e das cenas finais na novela Renascer, o ator pode ser visto em cena na série especial As Aventuras de José e Durval, que foi produzida para a plataforma de streaming Globoplay.

Em cartaz de 05 à 26 de maio, no Teatro Ruth Escobar, em São Paulo, o monólogo de Rodrigo Simas pode ser visto de sexta a domingo, às 20 horas, e os ingressos custam a partir de R$ 40.

A polêmica atuação de Rodrigo Simas no teatro

O ator estreou a peça inspirada no clássico texto de William Shakespeare antes mesmo da novela Renascer. Sozinho, o ator explora os medos e fantasmas de seu personagem, que é importunado por Hamlixo.

Rodrigo Simas está em cartaz com a peça “Prazer, Hamlet” (Reprodução/Instagram)

Mas, a polêmica peça ganhou notoriedade por colocar Rodrigo Simas com um cinto de castidade no palco: “A exposição é muito relativa, não necessariamente está ligada à nudez. Não tenho problema com a nudez e acho que a sociedade é que tem. A criação de tabus e padrões, super valorizaram a exposição do corpo”, contou o galã das novelas da Globo.

No remake de Renascer, Rodrigo Simas trabalhou ao lado de Marcos Palmeira, que interpreta José Inocêncio, Vladimir Brichta, que vive o vilão Egídio, e Juan Paiva, responsável pelo personagem João Pedro, irmão de Venâncio.