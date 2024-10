O que é a Stranger Season? Tudo o que a Netflix planeja para comemorar a última temporada de Stranger Things

Com o tão esperado final de “Stranger Things” chegando, a Netflix lançou uma iniciativa ambiciosa chamada “Stranger Season”, projetada para manter a série no centro da cultura pop enquanto se prepara para sua temporada final. A quinta e última parte da série de sucesso chegará em 2024.

Entre as principais novidades, a Netflix anunciou uma colaboração com a marca de fitness Peloton, que integrará a emoção de “Stranger Things” em seu produto interativo “Peloton Lanebreak”. Os usuários poderão se exercitar em uma aula de 20 minutos com músicas e visuais inspirados na série, proporcionando uma experiência única para os fãs que buscam se manter ativos.

Netflix aposta tudo na última temporada de Stranger Things

Como se isso não bastasse, o icônico Teatro Egípcio de Los Angeles sediará uma série especial de exibições com curadoria dos criadores da série, os Duffer Brothers. Esses filmes tiveram uma influência fundamental no tom e na estética de “Stranger Things”.

A série de exibições inclui clássicos como “Ghostbusters”, “The Shining”, “The Thing” e “Poltergeist” e culminará com um evento especial no Halloween, onde os fãs poderão assistir ao episódio “Capítulo 2: Trick or Treat, Freak. “Da segunda temporada. Além disso, a Dark Horse Comics lançará uma nova série de quadrinhos.

Intitulado “Stranger Things and Dungeons & Dragons: The Rise of Hellfire”, os quadrinhos irão explorar as origens do famoso clube Hellfire. Este lançamento fará parte de uma ampla gama de produtos temáticos que incluirá desde Squishmallows e Polly Pocket até uma nova coleção de cosméticos da ColourPop e um romance da Penguin Random House.

A Netflix quer levar “Stranger Things” para todos e por todos os meios com a Stranger Season

Para quem prefere moda, a Pandora lançará uma linha de joias inspirada nos elementos mais nostálgicos da série, evocando a estética dos anos 80 com referências ao heavy metal e filmes de terror de baixo orçamento. Stranger Season se estenderá além do clássico “Stranger Things Day” em 6 de novembro.

A Netflix busca transformar esta celebração anual em um evento maior e mais longo, garantindo que a série continue sendo uma parte onipresente da cultura pop à medida que se aproxima do fim. Com todos esses eventos, produtos e experiências, a Netflix aposta que “Stranger Things” continuará a repercutir no público muito além de seu episódio final.