A pegadinha de Will Smith sobre Justin Bieber é revivida e causa indignação

Em meio ao caso Sean Diddy Combs, ainda está muito viva a sensibilidade em torno de Justin Bieber, que se especula ter sido uma suposta vítima do rapper, acusado de abuso sexual e tráfico de pessoas, criando uma rede de maus tratos e exploração de mulheres e menores ao longo dos anos.

ANÚNCIO

Várias teorias surgiram nas redes sociais indicando que o intérprete de ‘Yummy’ seria uma suposta vítima, uma vez que colaborava muito estreitamente com o produtor musical quando chegou à fama e também frequentava as suas festas, onde ocorriam a maior parte dos abusos.

jada-pinkett-sobre-will-smith jada-pinkett-sobre-will-smith

Agora, um vídeo viral no TikTok expôs o ator Will Smith, que também teria tido atitudes ruins com Justin Bieber

Especificamente, na gravação ele é visto pregando uma peça no Kid’s Choice Awards da Nickelodeon, onde o expõe ao recebimento da gosma verde característica desta cerimônia de premiação, para surpresa e espanto do famoso cantor. Por isso o chamaram de “vitimador”, já que teria colaborado com o suposto bullying e situações adversas que sofreu enquanto crescia.

Will Smith caiu no centro da tempestade após aparecer em imagens vazadas nas famosas festas de Sean ‘Diddy’ Combs. O protagonista de ‘Homens de Preto’ parece descontraído e feliz nas postagens, pelos quais é tachado de “cúmplice” em todos os acontecimentos, como é o caso de outras celebridades do porte de Beyoncé, Kim Kardashian, Leonardo Di Caprio, entre outros.

As fotos datam de 2004 e os fãs afirmam que “um novo ídolo caiu”. “Não consigo mais ver Will Smith do mesmo jeito”; “Recuso-me a acreditar nisso sobre Will Smith”; “A cara do Justin... parece que ele passou mal”; “Will era um dos meus favoritos, mas como entendi tudo não vou mais vê-lo como ídolo”; “E Justin com medo”; Eles fizeram parte dos comentários na internet.